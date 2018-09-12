Испытания летающего электротакси - ВИДЕО

12 сентября 2018 13:21

Британский стартап Vertical Aerospace выпустил видео с испытаниями своего летающего такси. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании, передает Day.Az со ссылкой на rtvi.com.

Испытания проходили в июне 2018 года, когда Vertical Aerospace получила разрешение от Управления гражданской авиацией Великобритании.

Беспилотный летающий аппарат весом 750 кг, и работающий на электричестве, совершил тестовый полет на территории аэропорта Котсвольд, расположенного в графстве Глостершир. Предполагается, что аппарат будет вмещать троих человек, включая пилота.  

Vertical Aerospace была основана в 2016 году гендиректором британской энергетической компании OVO Energy Стивеном Фицпатриком. Вместе с ним в компании работают бывшие сотрудники Airbus и Boeing. 

Businees Insider пишет, что в компании также трудятся эксперты, которые до этого сотрудничали с автогонками "Формула-1". Они рассказали, что при создании летающего такси использовали некоторые технологии, которые используются в гоночных болидах. 

Цель компании с штаб-квартирой в Бристоле - к 2022 году запустить полноценный такси-сервис межгородских авиаперевозок. 

Vertical Aerospace не первая компания, которая хочет создать летающее такси. Похожие проекты уже есть, например, у Uber, правительства Дубаев, а также одного из основателей Google Ларри Пейджа. 

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Нажмите на видео для просмотра:
Испытания летающего электротакси

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