Nissan выпустит собственный аналог "Дастера" и "Каптюра" - ФОТО

Компания Nissan опубликовала эскизы нового кроссовера, который должен выйти на рынок Индии. Он получит уже известное на рынках других стран имя Kicks.

Доступный кроссовер Nissan Kicks уже продается в Китае и Латинской Америке, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Под тем же именем и почти с той же внешностью Kicks выйдет и на индийский рынок, но техническая основа у кроссовера будет другой. Вместо платформы Nissan Note новинку планируется построить на известной "тележке" Global Access B0, на которой альянс Renault-Nissan строит множество моделей, включая, например, кроссоверы Duster и Kaptur.

Соответственно, индийский Kicks будет крупнее своего международного тезки - 4,4 м вместо 4,3 м. Кроме того, он может получить более мощные и объемные моторы (в Латинской Америке максимум для Nissan Kicks - это 1,6 л), а также систему полного привода, которой Kicks с глобального рынка по умолчанию лишен. Впрочем, вероятнее всего, в Индии Nissan будет продавать максимально простые модификации новинки с точки зрения оснащения.

Таким образом, кроссовер для Индии компания Nissan построит по тому же рецепту, который использовали инженеры из Renault для создания российского Kaptur. Французы тоже позаимствовали внешность и имя у модели с глобального рынка, а основу - у кроссовера "Дастера", популярного внутри РФ.

"Оригинальный" Nissan Kicks

Не исключено, что Nissan Kicks, подготовленный по этому рецепту, появится и в России. Теоретически компания Nissan может как заменить новым Kicks не особо популярную модель Terrano, так и продавать оба кроссовера параллельно.