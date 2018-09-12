Составлен список самых безопасных напитков

По данным ВОЗ, максимальная безопасная доза сахара для человека - не более 25 граммов в день. Для жителей США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сделало исключение - до 50 граммов в день. Однако американские исследователи пошли дальше - они выпустили специальный документ, в котором подробно расписывается, сколько в действительности сахара содержится в популярных кофейных, газированных и энергетических напитках. Полный текст исследования опубликовало издание The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Из "кофейной тройки" самым безопасным для организма остаётся карамельный фраппучино от Starbucks. По сравнению с аналогичными напитками из других сетей в одной порции кофе от знаменитой франшизы содержится всего 49 граммов сахара. Самым вредным признали кофе из американской сети Dunkin Donats - в одной порции напитка содержится не менее 145 граммов сахара.

Самым безопасным для организма газированным напитком был признан Sprite - в нём, по словам учёных, содержится меньше всего сахара: 38 граммов на банку объёмом 0,33 литра. По итогам исследований Sprite опередил традиционных лидеров рынка, таких как Coca Cola, Doctor Pepper и Mountain Dew, содержание сахара в которых колеблется на уровне в 39-43 грамма на каждую банку. Самым безопасным для организма энергетическим напитком стал Red Bull - на каждую банку популярного энергетика приходится не более 27 граммов сахара. Ближайшие конкуренты - Rockstar и Monster содержат 60 и 54 грамма сахара на банку соответственно.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook