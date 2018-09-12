В России обнаружены артефакты III-I тысячелетий до н. э.

Ученые Ненецкого краеведческого музея и Пустозерского музея-заповедника в ходе экспедиции в районе озера Саиндейты в верховьях реки Ортины (приток Печоры) обнаружили артефакты III - I тысячелетий до н. э. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Среди находок экспедиции - фрагменты керамических сосудов, кремниевые наконечники стрел и бронзовые украшения. Также был найден фрагмент изделия из железа, внешне напоминающий перо, но определить его предназначение и частью чего был этот фрагмент, пока не удалось. Кремниевые находки датированы третьим-первым тысячелетием до нашей эры, остальные предметы относятся к позднему железному веку (V-XII век н. э.) ", - говорится в сообщении.

Четыре промысловые стоянки первобытных людей были обнаружены два года назад. В этом году ученые определили территорию археологических памятников и сделали их датировку. "Территория всех четырех памятников полностью разрушена ветровой эрозией, <...> большинство артефактов просто лежали на песчаных дюнах рядом. На этих местах раньше были промысловые стоянки - люди пришли, разбили лагерь, поохотились и двинулись дальше", - приводит пресс-служба слова научного сотрудника Ненецкого краеведческого музея, руководителя экспедиции Сергея Митькина.

В районе, где находится Нарьян-Мар, обнаружено большое количество археологических памятников. Большинство из них - временные стоянки древних охотников.

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