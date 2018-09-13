За что советская власть депортировала ингерманландцев

Среди народов, подвергшихся при власти коммунистов тотальной депортации, были и ингерманландцы, на упоминание которых в СССР был наложен запрет до начала 1990-х годов. Другие репрессированные при Сталине народы были в своё время реабилитированы. Факт этнического геноцида ингерманландцев не признан государством до сих пор. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Ингерманландцы и ижорцы: в чём различия

С ингерманландцами часто путают народ, известный ещё по древнерусским летописям: ижору или ижорцев. Тождество между ними лишь в том, что название области Ингерманландия, как её прозвали шведы, действительно происходит от народа ижоры, точнее - Ingeri.

Ижорцы достоверно известны с конца XII века. Тогда они входили в состав Новгородского государства. Жили ижорцы между Финским заливом и Ладожским озером по обе стороны Невы. В конце XV века Ижорская земля вместе со всей Новгородской державой была присоединена к Московскому государству. Ижорцы сохраняли свой язык, родственный финскому, но в религиозном плане за века стали близки к русским, исповедовали православие.

После Смутного времени разорённая и обезлюдевшая Ижорская земля досталась Швеции. Шведские власти в XVII веке активно заселяли её финнами двух этнических групп - эвремейсы и савакоты. Они и стали основой народа, который назвали ингерманландцами. Между потомками эвремейсов и савакотов в Ингерманландии вплоть до начала ХХ века существовали диалектные различия. Слиянию ижорцев с ингерманландцами препятствовали различия не столько в языке, сколько в вероисповедании: переселённые были лютеранами. Ингерманландцы сохраняли также свои отличия и от большинства финнов.

Перед революцией в Санкт-Петербургской губернии проживало примерно 16 тысяч ижорцев и около 160 тысяч ингерманландцев. В Сибири насчитывалось около тысячи ингерманландцев. Это были потомки сосланных за бунт 1804 года.

Попытка национального самоопределения

Всплеск национального самосознания, охвативший подавляющее большинство народов Российской империи в момент её распада, не обошёл стороной и ингерманландцев. К тому же они вдохновлялись примером провозглашения независимости Финляндии.

Во время гражданской войны в Финляндии (январь-май 1918 г.), закончившейся победой местных белогвардейцев над красными, вождь белофиннов Маннергейм рассматривал вопрос о захвате Петрограда и провозглашении там "вольного города". Но узнав, что правительство кайзеровской Германии, помогавшее ему свергнуть финских большевиков, не собирается враждовать с большевиками российскими, оставил эту затею. Однако Ленину со товарищи были подозрительны настроения ингерманландцев, компактной массой живших совсем рядом с Петроградом. Советские правители решили провести против этого народа превентивные карательные мероприятия.

В мае 1919 года началась насильственная мобилизация ингерманландцев в Красную армию. В качестве меры принуждения большевики стали широко применять конфискацию имущества. Руководил расправой "красный латыш" Яков Петерс. В ответ жители нескольких волостей, расположенных по соседству с финской границей, восстали с оружием в руках. В июле 1919 года они провозгласили Республику Северная Ингрия. Братская Финляндия оказывала ей посильную помощь, не ввязываясь в открытое военное столкновение с советской Россией. Но в октябре 1920 года Финляндия заключила с РСФСР мирный договор в Тарту. Территория Северной Ингрии оставалась в составе РСФСР. Жители самопровозглашённой республики оставили родные дома и ушли в Финляндию.

Часть ингерманландцев, живших к югу от Петрограда, примкнула к белогвардейской армии Юденича и, после её поражения, вместе с ней ушла в Эстонию (таких беженцев насчитывалось больше тысячи). Общие демографические потери ингерманландцев окрестностей Петербурга за годы гражданской войны составили около 50 тысяч человек.

С этих пор ингерманландцы стали считаться неблагонадежным народом для советской власти. Большевики теперь готовы были при первом удобном случае ликвидировать эту угрозу с тыла "красному Петрограду".

Геноцид ингерманландцев в 1930-40-е годы

В 1928 году по всей стране коммунисты начали политику раскулачивания. Среди ингерманландцев, большинство которых были зажиточными хозяевами, благодаря своей рачительности и трудолюбию, "раскулачивание" проводилось особенно свирепо.

В первой волне депортаций, в 1929-1931 гг., в различные районы Сибири, а также на Кольский полуостров, было выселено больше 18 тысяч ингерманландцев. Всё имущество конфисковалось, депортируемым разрешали брать с собой только то, что те могли унести в руках. О выселении объявлялось меньше чем за сутки. Так же происходили и все последующие депортации.

Во второй волне, проводившейся в 1935-1936 гг. примерно 41 тысяча "кулаков" с детьми была выселена в те же районы Севера и Сибири, а также в Казахстан и Среднюю Азию. Не поддающееся учёту количество населения было изгнано из мест проживания в связи со строительством линии укреплений вдоль границы с Финляндией.

В 1937-1938 гг. власти приступили к окончательной зачистке Ингерманландии от "антисоветских элементов". Этнос перестал признаваться как таковой, финские школы, газеты и театры в Ленинградской области были закрыты, ингерманландская интеллигенция подверглась тотальным репрессиям. Как "финские шпионы" были осуждены 10,6 тысяч жителей Ленинградской области, причём 80% из них были расстреляны.

С началом Великой Отечественной войны Военный Совет Ленинградского фронта во главе с К. Е. Ворошиловым и А. А. Ждановым принял решение о сплошной депортации всех оставшихся ингерманландцев в Архангельскую область. Однако из-за быстрого продвижения немецких войск это постановление удалось выполнить лишь частично. Значительная часть ингерманландцев оказалась на оккупированной территории.

Финляндия с 1942 года стала проводить политику возвращения ингерманландцев на историческую родину предков. Выехали с оккупированных территорий СССР в Финляндию почти все ингерманландцы - свыше 63 тысяч.

Осенью 1944 года, на переговорах о перемирии с Финляндией, Советский Союз выдвинул условием принудительное возвращение ингерманландских беженцев в СССР, по версии советской стороны - "насильственно угнанных в Финляндию". Хотя финские власти пытались спасти, кого было возможно, записывая их в финны, всё-таки больше, чем 43 тысячам ингерманландцев пришлось возвратиться в СССР. Большинство их было поселено в различных областях Северо-Запада европейской части РСФСР. В течение 40-х годов в Карелии были поселены и многие из депортированных ранее вглубь СССР ингерманландцев.

Многочисленные переселения способствовали растворению ингерманландского этноса. Тем не менее, сейчас их численность в России составляет более 20 тысяч человек.

Коллизии ингерманландцев не могли не коснуться ижорцев, которых зачастую тоже записывали как финнов и подвергали репрессиям на этом основании. В настоящее время ижорцев в Российской Федерации чуть более 200 человек.

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