В кого был влюблен Гоголь

Отец писателя, Василий Афанасьевич, тоже обладал способностями к литературному труду, писал небольшие пьески для домашнего театра и был превосходным рассказчиком. Именно он внушил сыну любовь к литературе и театру. Но умер, когда будущему великому русскому писателю исполнилось всего 15. Это наложило определённый след на мировосприятие Гоголя.

Мать, Мария Ивановна (до замужества - Косяровская), происходила из многодетной семьи потчмейстера. Она отличалась крайне сложным характером, повышенной тревожностью, впечатлительностью и мистической экзальтированностью. В роду Марии Ивановны было несколько психически больных людей. Есть вероятность, что она могла унаследовать от них определенные черты личности.

Свою веру во все мистическое Мария Ивановна внушала отпрыскам, которых у нее было 12. Многих детей мать писателя потеряла еще в их раннем возрасте, что не лучшим образом сказалось на психическом состоянии женщины. Она не только была крайне суеверна и верила во все потустороннее, но еще и вела себя иногда странно. Например, рассказывала знакомым, что Николай Васильевич - автор большинства современных изобретений. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о личной жизни писателя.

Личная жизнь писателя

Не удивительно, что Николай Васильевич глубоко проникся верой во все мистическое и также был одержим страхом смерти. В последние годы эти черты личности стали доминировать. В юности писатель, как и его тревожная мать, разительно отличался от общей массы сверстников некоторыми странностями характера.

Он был очень замкнут и скрытен. Был склонен к неожиданным и опасным проделкам. Ученики Нежинской гимназии, в которой он учился, называли Николая Васильевича "букой". Гоголь вырос ранимым и ужасно непрактичным, не приспособленным к обычной жизни человеком.

Будучи гениальным писателем, Николай Васильевич всю жизнь не имел своего собственного дома. Да и умер в чужом - в особняке графа Толстого в Москве. Как и полагалось по закону, после смерти писателя была сделана опись его имущества. Из всех "богатств" у покойного оказались только книги, сильно поношенная одежда, пачка рукописей и подаренные Жуковским золотые часы (память о Пушкине). Общая стоимость имущества - 43,88 руб.

Гоголь не только умер в бедности. Он и жил аскетом, всю жизнь оставаясь одиноким. При этом он нередко помогал молодым нуждающимся писателям. Обычная человеческая привязанность Николая Васильевича была направлена на беззаветно им любимых сестер и мать. Гоголь никогда не был женат и детей не имел. И все же в его жизни были 2 женщины, пробудившие любовные чувства.

Александра Смирнова-Россет

Гоголь не был обаятельным мужчиной. Невысокий и довольно нескладный, с длинным носом, он едва ли мог претендовать на популярность у дам. Да и из-за своих взглядов и привычки жить в бедности он просто не мог позволить себе завести семью. И все же писатель любил.

Одной из его любимых женщин была императорская фрейлина, красавица и умница Александра Смирнова-Россет. Смуглая, черноокая Сашенька была дружна со многими писателями и выдающимися личностями того времени. Многих даже вдохновляла: была настоящей музой Лермонтов и Вяземского, Пушкина и, конечно, самого Гоголя. Последнего познакомил с фрейлиной Жуковский.

Миловидная красавица сразу же покорила сердце Гоголя. Между ними завязались трогательные и нежные отношения. Николай Васильевич переписывался с Александрой, делился с нею своими писательскими задумками, планами, обсуждал только что вышедшие из-под пера произведения. Но он не смел даже заговорить с девушкой о своей любви. Она интуитивно чувствовала, что любима Гоголем, и отвечала писателю самой нежной привязанностью. Но он не был для такой высокопоставленной особы достойной партией, поэтому ни о какой взаимности и физической любви речь не шла.

Сашенька вышла замуж за богатого и влиятельного чиновника Министерства иностранных дел, Николая Смирнова. Супруг был не только высокопоставленной особой, но еще и владел огромной подмосковной усадьбой Спасское. По мнению света, фрейлина сделала блестящую партию.

Мария Синельникова

Второй женщиной, затронувшей сердце писателя, была его кузина Мария Синельникова. Ее рано выдали замуж, но семейная жизнь супругов не заладилась. Мария ушла от мужа и переехала в свое харьковское имение Власовка. Оставшись одна, она стала выезжать в свет. Однажды, во время болезни, ее навестили родственники - тетя и ее взрослые дети, одним из которых и был Николай Васильевич. Мария была поражена его мягким характером, тонкой, ранимой душой. Как женщина потом писала, она встретила в нем "настоящее братское сочувствие".

Вероятно, именно такого понимания ей и не хватало в мужчинах. Мария Синельникова сразу же полюбила Гоголя и даже призналась ему в своих чувствах. За все время, пока родные гостили у нее в имении, Мария ни на шаг не отходила от писателя, что-то постоянно шептала ему на ухо и заставляла краснеть. Увы, все это происходило незадолго до смерти писателя.

Николай Васильевич был тогда сильно подвержен религиозно-мистическим веяниям, регулярно постился и даже не думал о женитьбе. После его отъезда Мария стала регулярно писать возлюбленному нежные письма, и он всегда отвечал на них. Через 2 года после их знакомства Гоголя не стало. Мария Синельникова навсегда сохранила о нем самые светлые воспоминания.

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