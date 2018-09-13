Удивительные факты о женском теле

Женщина - это всегда загадка, но если разобраться с научной точки зрения, то и организм у нее полон тайн и особенностей. Многие способности женщин обусловлены генетически. Разница между полами есть, и она гораздо больше, чем вы думаете. Day.Az со ссылкой на bigpikcha.ru представляет несколько фактов, которые являются тому подтверждением:

- Наверняка о многих из них не слышали даже сами женщины.

- В среднем женщины плачут от 30 до 64 раз в год, тогда как мужчины делают это 6-17 раз.

- На женском языке больше рецепторов, отвечающих за восприятие сладкого вкуса.

- Повышенная гибкость женского тела по сравнению с мужским обусловлена генетически.

- Женщины от рождения имеют более развитое обоняние.

- Кожа на теле женщины в 10 раз чувствительнее, чем мужская кожа.

- Примерно 30% женщин во время беременности испытывают тягу съесть что-то несъедобное.

- В женском организме больше нервных рецепторов, чем в мужском, поэтому боль ощущается женщинами сильнее.

- Диаметр волос женщины в два раза меньше, чем диаметр мужских волос.

- У женщин более сильный иммунитет, чем у мужчин.

- Сердце у женщин бьется быстрее, чем у мужчин.

- Женщины способны различать высокочастотные звуки гораздо лучше мужчин.

- Жиросжигание в женском теле происходит медленнее, чем у мужчин, в среднем на 50 килокалорий в сутки.

- Женщины лучше мужчин различают цвета, так как эта способность напрямую связана с хромосомой X.

- Женщины моргают примерно вдвое чаще мужчин.

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