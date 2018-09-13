Задача на внимательность, которая взбудоражила соцсети - ФОТО
В соцсетях пытаются угадать, что не так с этой картинкой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, один из пользователей опубликовал картинку, на которой изображена семейная пара. На первый взгляд, здесь все идеально, муж читает газету, удобно расположившись в кресле, жена занята уборкой. Дом чистый, светлый, красивый, с ухоженным участком. Жена с укладкой и милом переднике, деловой успешный муж. Но это лишь на первый взгляд. В комментариях немедленно началось обсуждение, что же тут не сходится. Кто-то смог заметить только одну выбивающуюся из общей идиллической картинки деталь, а самые внимательные насчитали тринадцать явных противоречий.
Если присмотреться к изображению внимательнее, можно заметить ряд нестыковок, от которых становится как-то не по себе. Мы нашли 13 пугающих деталей, а сколько заметите вы?
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