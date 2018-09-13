Что на самом деле умеют собаки-поводыри

Собаки-поводыри часто становятся незаменимыми помощниками для людей с ограниченными возможностями. Поводырями чаще других бывают ротвейлеры, немецкие овчарки, лабрадор-ретриверы, ризеншнауцеры, но в центрах по обучению собак убеждают, что можно выдрессировать с этой целью собак и других пород.

Большинство людей мало знают о том, что именно умеют собаки-поводыри и чем они помогают своему незрячему хозяину. Оказывается, у незрячих людей есть немало нелепых историй о том, с каким непониманием они сталкиваются, когда прогуливаются вместе с псом-помощником по улице. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям одну из таких историй.

Девушка Сэсси ослепла в 2013 году, а в 2017 решила, что готова завести собаку-поводыря. Оказывается, это не так просто: незрячий хозяин должен пройти специальные двухнедельные курсы, на которых объясняется, как ухаживать за псом и как правильно давать ему команды. Кроме того, уход за животным ложится на плечи хозяина, при этом волонтеры из центра по обучению собак-поводырей регулярно навещают пса и могут даже забрать его у хозяина навсегда или на время, если заметят, что с животным что-то не так.

Сэсси решила развеять некоторые мифы о собаках-поводырях.

Щенков учат внимательно слушать команды и беспрекословно их выполнять, обычно собаки четко знают команды, которые касаются направления движения, вроде "прямо", "направо", "налево". Бывает, что сам хозяин может обучить своего пса нужным словам. Так, Сэсси говорит, что ее лабрадор Ида знает команду "скамейка" и "магазин". И если скамейки Ида может находить в разных местах, определяя их по внешнему виду, то в магазин она отведет только в тот, что у дома.

Многие думают, что собаки-поводыри разбираются, когда безопасно переходить дорогу и знают номера автобусов, но это совсем не так. Подобные ответственные решения принимает сам хозяин.

Сэсси предпочитает пользоваться навигатором, но иногда обращается и к прохожим на улице, чтобы уточнить маршрут. Как раз с этим связаны самые нелепые ситуации.

"Я спрашиваю, где-находится такая-то улица, но вместо того, чтобы объяснить мне, человек наклоняется к собаке и деловито объясняет Иде, в каком направлении нам двигаться", - жалуется девушка.

"Ведь все же знают, что собаки не умеют разговаривать и не понимают человеческую речь, да?", - удивляется она.

"Когда мы с Идой куда-то идем, мы очень сосредоточенны. Собаки-поводыри натренированны так, что не отвлекаются ни на что из внешней среды. Но это, конечно, не значит, что Иду отвлечь невозможно. В конце концов, это в первую очередь собака, а не поводырь. Значит, если вы погладите ее, предложите еду или посмотрите ей прямо в глаза, Ида может сбиться с маршрута, подвергнув нас обеих опасности", - предупреждает Сэсси.

Волонтеры-дрессировщики говорят, что собаки-поводыри четко различают грань между своей "работой" и отдыхом. Когда они ведут хозяина, им не до игр и развлечений, но дома - совсем другое дело.

Сэсси подтверждает: "Дома Ида становится совсем не такой, как на улице, она очень нежная и добрая. Обожает играть и дурачиться".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook