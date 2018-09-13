Киношедевры, которые никогда не увидят свет

Трудно представить, сколько фильмов не вышло на экраны по различным причинам за всю историю кинематографа. Из-за неуверенности продюсеров зрители лишились настоящих шедевров с нестандартными и порой гениальными сюжетами. На днях BBC взялась поставить радиоспектакль по мотивам полуфантастической драмы о русской оперной певице писателя Дональда Майкла Томаса. Роман "Белый отель", написанный в 1980 году, пытались экранизировать в течение десятилетий - с участием Николь Кидман, Мерил Стрип и других звёзд, но тщетно.

Day.Az со ссылкой на News.ru расскажет, какие ещё фильмы никогда не увидят свет.

"Наполеон"

Режиссёр Стенли Кубрик всегда считал, что личность французского императора и полководца незаслуженно обходят вниманием - по крайней мере, в кино. Фанат Наполеона, Кубрик написал сценарий и начал строить поистине "наполеоновские" планы: выбрал на главную роль Джека Николсона, Одри Хепберн, Шарлотту Рамплинг, Алека Гиннесса и других звёзд.

Картина была задумана очень эпичной - и это её погубило. Для одной из сцен понадобилось 40 тысяч человек для массовки, они должны были участвовать в сцене баталии, бюджет фильма не выдержал масштабов мысли режиссёра, и идея заглохла на корню.

"Турист"

Критики запоздало отзываются о несуществующем фильме, как о настоящем шедевре в жанре ужасов. Как не трудно догадаться, картина так и не появилась на свет, однако многие персонажи из сценария позднее воплотились в других фильмах.

По оригинальному сценарию американки Клэр Ното, действие происходит в Нью-Йорке 1980-х годов. Симпатичная сотрудница конторы Грейс Рипли живёт обычной жизнью, подвергается приставаниям со стороны знакомого, однако на самом деле недолюбливает всю эту реальность, считая её порождением мужчин, ориентированных на получение сексуального наслаждения.

И вообще, Рипли не человек, а "чужая", прибывшая с другой планеты... Помимо закрученного сюжета, сценарий содержал сексуальные сцены, и показался слишком смелым для воплощения в 1980-е годы.

"E. T. II: Nocturnal Fears"

Неудавшийся сиквел Стивена Спилберга к фильму "Инопланетянин". По замыслу оскароносного режиссёра, герои первой части не могут смириться с отъездом E. T., который покинул Землю. Отчаявшийся герой Эллиот устанавливает на крыше специальный прибор, чтобы связаться с E. T., однако вместо этого на Землю прибывают очень злые пришельцы, которые берут детей в плен и пытают Эллиота в надежде узнать местонахождения E. T.

Последний, к счастью, узнаёт, что его друзья в опасности и прилетает на Землю, чтобы им помочь. В финале герои снова прощаются с E. T., покидающим Землю.

Неснятый фильм Алехандро Ходоровски, которого по сей день называют не иначе как гением и пророком. В проекте участвовали художник Сальвадор Дали, Pink Floyd и другие знаменитости, все они могли бы сделать шедевр.

"Дюна" - это фантастический романа Фрэнка Герберта о юном сыне герцога Лето Атрейдеса, которому галактический падишах отдал в управление планету Арракис. На её бескрайних просторах добывают спайс - наркотик, который позволяет совершать межзвёздные перелёты. За хитросплетениями запутанного сюжета скрыт мощный подтекст: спайс - это не что иное, как нефть, вокруг которой разворачивается грандиозное и зловещее действо.

"Супермен жив"

Ещё один загубленный фильм по вине неуверенных продюсеров. Тандем режиссёра Тима Бётрона и актёра Николаса Кейджа мог бы получиться поистине шедевральным, однако всего за три недели до начала съёмок проект свернули из опасений, что он не оправдает кассовых ожиданий.

Вместо "Супермена" деньги направили на создание "Дикого, дикого Запада", который закончился оглушительным провалом. Впоследствии идеями Тима Бёртона воспользовались для создания всех остальных фильмов о Супермене.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook