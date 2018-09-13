Как использовать несъедобные части овощей и фруктов

Отходы в виде кожуры, стеблей и корней от фруктов и овощей многие из нас привыкли выбрасывать в мусор. Но мало кто знает, что в этих частях продуктов кроется огромный потенциал и невероятный процент пользы.

Если вы не хотите лишать себя целого ряда их полезных свойств и стремитесь к рациональному расходу продуктов, обязательно воспользуйтесь этими 8 эффективными способами использования остатков овощей и фруктов, которые представляет Day.Az со ссылкой на kitchenmag.ru.

Листья артишока

Этот необычный продукт является редким гостем на столе и в основном используется для приготовления особенных блюд к праздникам. Как правило, для готовки используется лишь сердцевина артишока, которая считается самой вкусной и питательной. Верхние листья и верхушку этого полезного овоща многие из нас срезают и попросту выбрасывают в мусорное ведро.

Оказывается, что и эту часть плода можно сделать съедобной. Для этого листья артишока можно приготовить на пару или бланшировать в течение 15 минут, а затем запечь в духовке с оливковым маслом и морской солью до получения золотистого цвета. Такая закуска получается очень полезной и питательной, а в сочетании с соусами еще и очень вкусной.

Кожура картофеля

Картофель относится к самым популярным продуктам, которые чуть ли не каждый день хозяйки используют для приготовления блюд. И конечно же, кожуру овоща при этом практически все выбрасывают в мусорное ведро. А ведь именно в ней содержится огромный запас питательных веществ, которые так необходимы организму.

Чтобы не терять эти полезные вещества, из картофельной кожуры можно приготовить вкуснейшие снэки. Просто приправьте кожуру любимыми специями, обваляйте в растопленном жире от бекона, а затем отправьте в духовку и запеките до румяной корочки.

Морковная ботва

Большинство из нас по незнанию выбрасывают в мусор оставшуюся от моркови ботву. Эта часть овоща считается несъедобной и непригодной. Но морковная ботва по сравнению с самим корнеплодом содержит в 500 раз больше витаминов и микроэлементов. Помимо этого, она богата белками и биологически активными вещества.

Если вы хотите максимально обогатить свой организм этим списком полезных веществ, используйте ботву, к примеру, для приготовления сальсы верде. В сочетании с остальными компонентами этого соуса подобная замена может стать прекрасным кулинарным компромиссом.

Кожура яблока

В следующий раз, когда решитесь приготовить яблочный пирог или десерт с яблоками, не спешите списывать со счетов яблочную кожуру. В ней куда больше полезных веществ, чем в самой мякоти фрукта. К тому же кожура яблок обладает ярким вкусом и ароматом.

А еще из яблочной кожуры можно приготовить вкуснейший бурбон. Просто поместите кожуру в банку и залейте ее бурбоном. Добавьте пару палочек корицы и зубчик чеснока, а затем встряхните напиток и оставьте его настаиваться. Через пару дней удалите специи, а кожуру от яблок оставьте в бурбоне на две недели. Так напиток по максимуму впитает полезный состав яблочной кожуры и ее неповторимый аромат.

Стебли белокочанной капусты

До сих пор выбрасываете стебли капусты и кочерыжки? Очень даже зря! Оказывается, что именно эти несъедобные части овоща богаты питательными веществами и могут быть использованы с пользой для здоровья. Отварите их на пару в течение 10 минут, а затем обжарьте на сковороде с оливковым маслом. Приправьте блюдо солью и перцем и вы получите вкусную еду, которая обогатит организм клетчаткой и поможет в очищении пищеварительной системы.

Семя авокадо

О том, что авокадо чрезвычайно полезно для нашего организма, знают все. В последнее время этот фрукт активно используется для приготовления здоровых и питательных блюд. При этом мало кто догадывается, но наиболее питательной его частью считается именно семя: в нем содержится до 70% всех полезных свойств авокадо.

Несмотря на то, что семя фрукта выглядит несъедобным, при правильном подходе к готовке его можно есть. Для этого нужно разрезать семя фрукта на четыре части, а затем сделать из него порошок с помощью блендера. Полученный порошок можно смешать с ягодным или фруктовым пюре, добавить в небольших количествах в выпечку или в каши.

Корка цитрусовых

Кожура цитрусовых - это ценная часть фруктов, в которой содержатся витамин А, нужные организму ферменты и волокна. Поэтому целесообразнее кожуру цитрусов сушить и добавлять в различные напитки. Сама по себе кожура не очень приятна на вкус, но если ее смешать с ягодами, другими фруктами или медовым йогуртом, можно получить очень вкусное сочетание, оторваться от которого невозможно.

Листья брокколи

Капуста брокколи считается одним из самых здоровых и одновременно вкусных овощей. Но большинство хозяек выбрасывают ее листья и стебли, хотя в них содержится не меньше питательных веществ. Листья брокколи богаты витамином А, который необходим для поддержания зрения, полезны для профилактики рака и замедления старения. Поэтому причин для выбрасывания этой части овоща совершенно нет. Листья брокколи, точно так же, как и саму капусту, можно варить, обжаривать с зеленым луком, мясом и другими ингредиентами.

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