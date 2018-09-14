Hyundai превратила кроссовер Santa Fe в 7-местный кабриолет - ФОТО

14 сентября 2018 02:49

Новый Hyundai Santa Fe получил крайне необычную и неожиданную модификацию. Он превратился во вседорожник без крыши, но с семью посадочными местами. Даже жаль, что такой кросс-кабриолет вскоре уничтожат, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Разумеется, ни о какой серийной машине речь не идет - "кабрио-Санта" существует в единственном экземпляре. Кроссовер лишился крыши ради удобства съемки интерьера новинки. Вообще, в Hyundai планировали отправить этот образец под пресс после завершения работ, но журналисты сумели покататься на нем до уничтожения.

Австралийское издание CarAdvice даже опубликовало шуточный отчет о пробной поездке на кросс-кабриолете Hyundai Santa Fe. Мол, новинка не слишком хорошо управляется, но при этом здорово выглядит, отлично оснащена и достаточно просторна для семи пассажиров.

В публикации упоминается и силовая установка - это 2,2-литровый дизель с автоматом и системой полного привода.

Журналисты иронизируют, будто кабриолет оснащен лобовым стеклом уникальной конструкции. Оно перенаправляет набегающий воздушный поток таким образом, что ветер "не растреплет волосы" даже сидящим на третьем ряду. Акустическая система делает возможной прослушивание музыки даже на полной скорости, а подогревом оснащены все три ряда сидений.

В "списке недостатков" упоминается отсутствие складной крыши: кросс-кабриолет якобы лишен ее полностью, так как механизм просто некуда вмонтировать.

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