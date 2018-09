Новая вакцина от рака показала 100% эффективность

Американские ученые поделились результатами своих исследований на мышах. Авторы, опубликовавшие свои исследования в авторитетном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, продемонстрировали, что созданная ими противоопухолевая вакцина в сочетании с одним из лекарственных препаратов, показала 100% эффективность при лечении меланомы. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, исследователи подчеркивают, что вакцину в комбинации с другими лекарствами можно будет использовать и для борьбы с другими агрессивными опухолями.

Профессор Дэйл Богер (Dale Boger) из Исследовательского института Скриппс объясняет, что вакцину использовали в комбинации с дипровоцимом, препаратом, усиливающим развитие иммунного ответа организма. Под действием этих препаратов борьба с раковыми клетками шла гораздо эффективнее: иммунная система распознавала опухолевые клетки и уничтожала их. Такая стратегия оказалась эффективна и для предотвращения рецидива.

Для эксперимента отобрали 24 мыши с агрессивной формой меланомы. Все животные получали анти-PD-L1-терапию с использованием препаратов на основе антител. Животных разделили на три группы: одним вводили противоопухолевую вакцину в комбинации дипровоцима, другие получали вакцину в сочетании с другим препаратом, а третьи - только вакцину.

Вакцина не вводилась непосредственно в опухоль - мышам были сделаны две внутримышечные инъекции с перерывом в 7 дней. Спустя 54 дня после начала эксперимента авторы отметили 100% выживаемость животных в первой группе - тех, кто получал вакцину и дипровоцим. Во второй группе выживаемость составила 25%, а в третьей - 0%.

В ближайшее время ученые планируют приступить к планированию клинических испытаний, а также проверить, какой будет эффективность вакцины в комбинации с другими препаратами.