Найден самый крупный золотой самородок в мире - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Бурильщик Генри Доул обнаружил на шахте Beta Hunt в Западной Австралии самый крупный золотой самородок, сообщает Daily Mail. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он весит 88,9 килограммов и, предположительно, содержит 63,5 килограммов драгоценного металла. Чтобы поднять самородок, стоимость которого оценивается в 2 миллиона долларов, потребовались усилия трех мужчин.

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При этом вскоре после обнаружения первого самородка Доул нашел второй, вес которого - около 9,4 стоунов (59,69 килограммов).

Мужчина, занимающийся бурением более 16 лет, заявил, что никогда прежде не видел ничего подобного.

Находка Доула превосходит весивший около 70 килограммов самородок "Желанный Незнакомец", который до сих пор считался самым большим из сохранившихся. Известно также о золотом самородке "Плита Холтермана" весом более 90 килограммов, найденном в 1872 году в Австралии. Однако он не сохранился и был пущен на переплавку.