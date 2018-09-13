4 фактора, которые увеличивают шансы заболеть диабетом 2 типа

Количество случаев диабета 2 типа в последние годы увеличивается: это связывают с эпидемией ожирения, неправильным питанием, малой физической активностью. Да, люди все больше едят, все меньше двигаются, их вес увеличивается, а это в свою очередь становится одним из факторов развития диабета 2 типа. В последние годы это заболевание помолодело, отмечают врачи - болезнь все чаще стали диагностировать у школьников и даже детей 3-5 лет. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Впрочем, даже в том случае, если ваш вес в норме, вероятность заболеть диабетом 2 типа не равна нулю. Ученые говорят, что опасность представляет висцеральный жир - тот, который накапливается между внутренних органов. Увеличение его количества тоже сопровождается с возрастанием рисков.

Исследователям, однако, удалось обнаружить еще несколько фактором риска развития диабета 2 типа. С весом и низкой подвижностью они не связаны, а потому на них стоит обратить внимание даже тем, кто достаточно строен и активен.

Переход на безглютеновую диету без необходимости

В последнее время безглютеновые продукты нередко становятся синонимом здоровых продуктов. В действительности тем, у кого нет целиакии, непереносимости глютена, употреблять эти продукты нет необходимости.

В ходе масштабного эксперимента с участие 200 000 взрослых показано, что регулярное употребление продуктов с глютеном на 13% снижает риск развития диабета 2 типа. Это связано с тем, что люди, исключившие глютен из своего рациона, перестают употреблять цельные злаки, богатые клетчаткой. Известно, что клетчатка способствует снижению вероятности развития воспаления в организме, помогает снижать кровяное давление, а также уровень холестерина.

Одиночество

Одиночество действительно не самое лучшее состояние. Уже показано, что одинокие люди хуже переносят простуду, чаще заболевают депрессией и страдают проблемами с сердцем.

Оказывается, те, у кого нет партнера или хотя бы друзей, чаще заболевают и диабетом 2 типа тоже. В ходе одного из экспериментов, в котором принимали участие женщины в возрасте от 40 до 75 лет, было показано, что те, кто находится в социальной изоляции, заболевают диабетом 2 типа на 112% чаще, чем те, кто активно общается с друзьями, близкими и супругом.

Авторы исследования, впрочем, связывают эту зависимость именно с депрессией. Одиночество может спровоцировать ее, а уже депрессия - стать фактором риска развития диабета.

Отказ от кофе

Исследования о пользе и вреде кофе проводятся постоянно. Ученые то рекомендуют нам пить его, то просят ограничить его употребление. Сейчас для кофеманов у нас хорошая новость: те любители кофе, которые стали пить меньше его всего на чашку в день, увеличили вероятность заболеть диабетом на 17%. Ученые из Гарварда, которые и провели это исследование, также отмечают, что увеличение своей ежедневной дозы на одну чашку снижает риск развития диабета 2 типа на 11%. Авторы отмечают, что речь идет о кофе с кофеином.

Избыток соли

Всемирная организация здравоохранения не первый год напоминает, что количество употребляемой нами в пищу соли нужно сокращать, а та соль, которую мы все же едим, должна быть йодированной.

Шведские ученые показали, что каждый дополнительный грамм соли повышает вероятность развития диабета 2 типа на 43%. Это связано с тем, что избыток соли влияет на инсулинорезистентность. Количество ежедневно употребляемой соли, напоминают эксперты ВОЗ, не должно превышать 5 г. Они с сожалением отмечают, что в некоторых регионах это количество достигает 10, 15 и даже 18 г.