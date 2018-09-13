Первый на Земле криовулкан обнаружили в России

Ранее такие объекты видели только на других небесных телах Солнечной системы, передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета.

Воронка диаметром около 20 м была обнаружена еще летом 2014 года в 30 км от Бованенковского газового месторождения в западной части полуострова Ямал, сообщает ТАСС. Ученые долго задавались вопросом о ее происхождении. Чтобы понять механизм образования воронки, исследователи изучили признаки промерзания грунтовых вод, а также структурные особенности подземного льда. А просмотр спутниковых снимков показал, что до появления воронки на этом месте возник бугор пучения высотой около 8 м.

По словам специалистов, еще до появления бугра в этом районе было озеро, которое затем начало пересыхать, что привело к промерзанию дна водоема. В итоге под заледеневшим грунтом скопились газ и вода, которые в конце концов взорвались. Этот процесс ранее не был известен на Земле, однако схожие явления наблюдались на других небесных телах в Солнечной системе.