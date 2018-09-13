В Израиле найдены следы древнейшего пивоварения

Потребность в производстве пива, возможно, послужила толчком к распространению зерновых культур на Ближнем Востоке. К такому выводу пришла исследовательская группа Стэнфордского Университета после обнаружения следов приготовления напитка в пещере на территории современного Израиля, сообщает Journal of Archaeological Science. Ученые проанализировали образцы органики в каменной посуде возрастом около 13 тыс. лет, найденные в пещере Ракфет на склоне горы Кармель около современного города Хайфа. Здесь проживали люди Натуфийской культуры, которые, как выясняется, были не только охотниками и собирателями, но и обладали технологией приготовления пива. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам профессора археологии Стэнфорда Ли Лю, отныне натуфийцам принадлежит рекорд как самым древним производителям алкоголя в мире. По мнению исследователей, эти люди варили пиво в ритуальных целях: пенным напитком они почитали память усопших.

"Это открытие указывает на то, что употребление алкоголя не обязательно является результатом сельскохозяйственных излишков, но было необходимо для удовлетворения ритуальных и духовных потребностей, по крайней мере, до появления аграрного хозяйства, - заявила Ли. - Мы не рассчитывали найти в каменных ступах следы пива, а лишь хотели понять, какие растительные продукты могли потреблять древние люди".

Согласно уточнению, точный возраст доказанного производства пива может составлять от 11,7 до 13,7 тыс. лет, в то время как самый ранний хлеб натуфийцев датируется периодом 11,6-14,6 тыс. лет назад. То есть, нельзя исключать гипотезу о том, что пиво появилось раньше хлеба.