Шесть основных причин, которые мешают вам найти работу

Без работы жить сложно и поэтому вы максимально включились в процесс поиска, но почему-то ничего не получается, и вы сидите без работы уже который месяц.

Тут важно научиться анализировать свои ошибки, исправлять их и двигаться дальше. Work.ua выделил шесть основных причин, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Не знаю, какую работу хочу

Отсутствие четко сформулированной цели при поиске работы превращает этот поиск в хаотичные движения с низкой эффективностью. Обязательно формулируйте свою цель и следуйте за ней, не стоит распыляться на разные вакансии, нужно четко определиться с желаемой должностью и составить резюме конкретно под нее.

Плохое резюме

Кстати, о резюме. Как быть интересным для работодателя? Как обратить на себя внимание тех компаний, которые вас привлекают? Основное и наиболее действенное - правильно составленное резюме. Не пожалейте времени и сил для его подготовки, опишите свои сильные стороны, отберите из своего опыта работы те моменты, которые заинтересуют кадровика, ищущего специалиста на конкретную должность.

Отсутствие опыта

Хотя недавний опрос Work.ua показал, что большинство украинских компаний готовы принять на работу специалиста без опыта, чего греха таить: все, конечно, больше ждут опытных специалистов.

Конечно, принять могут и без стажа в соответствующей сфере, но будьте готовы к тому, что платить новичку, которого еще нужно учить, те же деньги, что опытному специалисту, никто не готов. Для получения опыта иногда приходится перешагнуть через себя и работать за низкий оклад или даже бесплатно. Не отвергайте сразу такие варианты, рассматривайте их как инвестиции в себя. Начните с должности помощника или разнорабочего и двигайтесь вверх.

Длительные пробелы в работе

Например, декретный отпуск или вы просто долго не могли найти работу. Внимательно посмотрите на свой пробел в резюме. Чем он был заполнен? Возможно, вы учились в это время, участвовали в проектах, подрабатывали, помогали кому-то в его бизнесе. Расскажите об этом работодателю в своем резюме, и тогда ваш перерыв будет выглядеть совсем иначе.

Собеседование без подготовки

Конечно, не надо, стоя перед зеркалом, заучивать свою речь наизусть. Но просмотреть информацию об организации, в которую вы идете, подумать, о чем бы вы хотели спросить работодателя или потенциальных коллег, просто необходимо. В зависимости от того, на какую должность вы претендуете, можно спрогнозировать вопросы, которые вам зададут, и заранее спланировать свои ответы.

И относитесь к предстоящим переговорам, как можно спокойнее. Если вы станете воспринимать рекрутера как интересного собеседника и единомышленника, то и у него о вас сложится соответствующее впечатление.

Психологический настрой

Если вы не прошли собеседование, не стоит впадать в отчаяние и заявлять, что настала черная полоса вашей жизни. У многих из нас после очередной неудачи опускаются руки, но взгляните на ситуацию с другой стороны: чем больше интервью вы посетите, тем выше вероятность найти работу, которая действительно вам подойдет.

Анализируйте каждый отказ, каждую неудачу, извлекайте уроки и делайте выводы, которые улучшат ваше следующее собеседование и приведут вас к желаемой цели.