Какая еда делает людей злее

Исследования современных западных медиков подтверждают истинность высказывания, приписываемого Гиппократу - мы есть то, что мы едим. И агрессивность мужчин тоже может быть спровоцирована их рационом. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Больше углеводов - меньше злобы

Доктор Пол Клейтон, эксперт по продуктам питания из британского университета Мидлсекса, убежден в том, что человеческий мозг зависит от того, что мы едим и пьем, как и любая другая зависимая часть тела. Некоторые продукты содержат вещества, которые влияют на то, как и о чем человек думает и что чувствует.

Клейтон уверен: еда с высоким содержанием углеводов мужчин и женщин расслабляет, она способна внушить человеку ощущение покоя, умиротворения и счастья. Пол Клейтон ссылается на исследования, свидетельствующие об агрессивной ауре, сопровождающей приверженцев соблюдения диет - эти люди сплошь злые, раздражительные, агрессивные.

Эти черты характера, по мнению Клейтона, начинают проявляться уже по истечении двух недель - и все из-за того, что в рационе питания у диетиков уменьшилось количество углеводов.

Чем слаще, тем добрее

Британская корпорация ВВС приводит данные, которые уже опробованы в пабах Англии как руководство к действию - на юге Великобритании, где криминальная обстановка наиболее напряжена, придумали "питательный" способ снижения криминогенности. Владельцы ночных заведений дают клиентам бесплатный шоколад - в течение всей ночи.

Британские эксперты, сопоставив данные статистики уличной преступности, утверждают, что в тех районах, где подобная "шоколадная" практика регулярна, на 60% снизились случаи, связанные с тяжкими преступлениями.

Специалисты, консультирующие ВВС, объясняют этот феномен просто: шоколад заставляет мозг выделять эндорфины (гормоны радости и удовольствия); проще говоря, шоколад настраивает человека на позитивизм.

Алкоголь, если немерено, - зло

В этой связи вступают в спор результаты исследований ученых Йельского частного исследовательского университета США и данные Всемирной организации здравоохранения. Американские ученые склоняются к мнению, что спиртное не способно увеличить степень агрессии мужчин по отношению к женщинам, если те им отказывают в ухаживаниях. Напротив, считают американцы, это свидетельствует о серьезности намерений настойчивых ухажеров.

Отчеты ВОЗ свидетельствуют об обратном: по данным Всемирной организации здравоохранения, больше половины жертва насилия подтверждали: их мучители были агрессивно пьяны.

Агрессивная транс-среда

Американские ученые из университета Калифорнии утверждают, что повышенная раздражительность и агрессия современных людей (отчасти, и во многом) - это результат распространения продукции с транс-жирами - генно-модифицированные продукты. Сюда входит практически вся бакалейная продукция, где применяется маргарин: вафли, печенье, пончики, чипсы и многое другое. Именно потреблением этих изделий, считают американские ученые, может поспособствовать усилению раздражительности мужчин. Дело в том, что транс-жиры не дают вырабатываться в организме ненасыщенной жирной кислоте "омега-3", которая отвечает за выработку серотонина - т.н. "гормона счастья".

Ученые из США пока не претендуют на исключительность результатов своих исследований. Но они опубликованы и никем не опровергнуты. Американцы продолжают исследовать степень агрессивности трансгендерных продуктов.

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