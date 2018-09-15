В Китае мошенники выдают девушек замуж без их ведома
Молодая жительница Китая нечаянно стала женой незнакомца, сыграв роль невесты на курсах по подготовке организаторов свадеб.
Как передает Day.Az со ссылкой на teleprogramma.pro, 21-летняя китаянка из Гонконга в надежде найти работу решила пройти курсы в городе Фучжоу, где обучали организовывать свадебные торжества. По завершении учебы во время выпускного экзамена будущей тамаде предложили сыграть роль новобрачной и зарегистрировать брак с незнакомым мужчиной. Считая, что это всего лишь игра, девушка дала свое согласие.
Когда китаянка вернулась к себе домой, то оказалось, что согласно официальным бумагам, она является законной супругой того самого незнакомца, с которым, как она полагала, обручилась понарошку.
Девушка уверенна, что стала жертвой аферистов, которые обманным путем организовали регистрацию ее брака. Китаянка обратилась в правоохранительные органы с жалобой, но стражи порядка проигнорировали ее заявление.
Тем не менее, история с нечаянным замужеством получила широкую огласку, ею заинтересовались адвокаты из Федерации профсоюзов Гонконга. Юристы высказывают предположение, что жертвами мошенников могли стать и другие девушки, которые даже не предполагают, что их выдали замуж без их ведома, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на издание "Комсомольская правда".
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