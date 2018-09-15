Продукты, пользу которых мы недооцениваем

Задумывались ли вы когда-нибудь о ценности некоторых продуктов, мимо которых вы часто проходите в супермаркете? Здоровая пища активно набирает популярность среди многих из нас. Day.Az со ссылкой на beautyhack.ru представляет список тех продуктов, которые нам давно пора добавить в свой рацион.

Шпинат

Это травянистое растение, относящееся к овощным культурам, обладает большим количеством полезных свойств. Шпинат выводит шлаки из организма, налаживает работу пищеварительной системы, а также восстанавливают углеводный обмен. Он обладает низкой калорийностью и его можно добавлять в салаты, омлеты, блюда из мяса и рыбы, а также супы.

Соевый сыр тофу богат растительным белком, что позволяет организму усваивать его быстрее, чем продукты животного происхождения. Тофу не содержит холестерин, поэтому будет полезен тем, кто испытывает проблемы с сердцем. И, конечно, тофу - это прекрасная альтернатива для тех, кто имеет непереносимость молочных продуктов.

Киноа

А вы знали, что киноа входит в рейтинг самых полезных продуктов в мире? В этом злаке содержится самое большое количество витаминов и минералов, чем в остальных известных нам крупах. Самая главная способность киноа заключается в том, что он способен полностью усваиваться организмом, а этим могут похвастаться далеко не все продукты.

Сельдерей

Всего 100 граммов сельдерея восполняют 40% суточной нормы витамина А. Большая часть растения состоит из воды, поэтому его так часто используют в качестве ингредиента многих диетических блюд. Сельдерей выводит из организма токсины, а также повышает метаболизм.

Макароны из твердых сортов пшеницы

В отличие от макаронных изделий этот продукт обладает массой полезных свойств. Макароны из твердых сортов пшеницы богаты клетчаткой, витаминами группы В, фосфором и кальцием. Немаловажно то, что в твердых сортах пшеницы содержится ненасыщенный жир, который способен быстро расщепляться.

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