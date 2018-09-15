Вещи, которые нужно брать в ручную кладь

Отправляясь в путешествие на самолете следует заранее подготовить свои вещи. Важно не только точно определить что потребуется в пути, но и согласоваться с правилами перевозчика. Чтобы взлететь без происшествий и не нуждаться ни в чем в дороге, следует положить в ручную кладь обязательные вещи. Day.Az со ссылкой на anews.com расскажет, какие именно.

Гигиена

Вне зависимости от длительности путешествия рядом с собой желательно иметь зубную щетку с чистящим средством и влажные салфетки, а также дезинфицирующее средство. Это позволит ощущать себя комфортно даже если путь занял довольно длительный период времени.

Электроника

Чтобы не искать по приезду место, где можно зарядить свой гаджет, нужно взять зарядное устройство с собой. Также на случай непредвиденных обстоятельств можно иметь с собой портативный блок питания. Кроме того, для удобства в самолете или другом виде транспорта можно захватить с собой наушники для прослушивания музыки, которые не будут пропускать лишние звуки.

Еда

При многочасовом рейсе важно иметь при себе перекус, который лучше всего формировать из белковых батончиков, печенья и бутербродов. Лучше выбирать еду без резкого запаха и которой нельзя испачкаться, а также стоит прихватить с собой бутылку воды.

Сон

При длительном перелете или поездке человеку точно захочется поспать, но шум и яркий свет могут помешать этим планам. В таком случае путешественнику пригодятся беруши и маска для глаз, которые помогут выспаться даже при неблагоприятных для того условиях.

Медикаменты

В дороге с путешественниками могут произойти разные непредвиденные инциденты, в которых потребуется медикаментозная помощь. Даже тот же стресс, вызванный перелетом, может спровоцировать возникновение головной боли. В багаж также лучше взять таблетки от расстройства желудка и другие необходимые препараты, которые разрешены для ввоза в определенную страну.

Одежда

В самолете или в аэропорту могут произойти разные неприятности, из-за которых потребуется переодеться. Также нередко задерживают или теряют багаж, поэтому с собой лучше иметь несколько запасных вещей.

Развлечения

Нередко рейс может задерживаться, но авиакомпания все равно просит выключать гаджеты до момента взлета. В таком случае пригодится книга или журнал, а для любителей письма и рисунка можно захватить записную книжку или альбом.

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