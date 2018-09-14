Ученые нашли в древней пещере в ЮАР нечто невероятное

Международная группа ученых обнаружила в пещере в Южной Африке рисунок в виде октоторпа ("решетки" или "хеша"), возраст которого достигает 73 тысячи лет, что делает символ самым древним образцом наскальной живописи. Значение изображения остается неизвестным, однако археологи предполагают, что он служил ритуальным или художественным целям. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Рисунок был найден в известняковой пещере Бломбос на южном побережье ЮАР. Раскопки здесь проводятся с 1991 года, и ученые обнаружили древние артефакты, включая украшения из морских раковин, орудия труда из костей и куски охры - природного пигмента, применявшегося для создания рисунков. Самый древний культурный слой датирован 100-140 тысячами лет, и в нем исследователи находили камни с выцарапанными на них узорами. Однако эти геометрические рисунки не рассматриваются в качестве примера древнего изобразительного искусства, поскольку неизвестно, вкладывал ли художник в них какое-либо значение.

Ученые обнаружили в слое, датированном 73 тысячами лет, фрагмент силькрета (породы, образованной кремнеземом, песком и гравием) с четким узором в виде октоторпа, нарисованного охрой. Анализ показал, что этот символ, вероятно, является частью более крупного рисунка.

Открытие позволяет отодвинуть возраст пещерной живописи на 30 тысяч лет. Хотя известно, что неандертальцы создавали наскальные рисунки 64 тысячи лет назад, исследователи до сих пор находили рисунки, сделанные Homo sapiens, которые датировались лишь 40 тысячами лет.