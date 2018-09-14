Найден новый способ борьбы с неизлечимым раком
Ученые Университета Хоккайдо (Япония) выявили механизм, который способствует росту устойчивых к лучевой терапии раковых опухолей. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Они обнаружили, что в злокачественных клетках существует метаболический путь, участвующий в перемещении митохондрий к внешней мембране, что увеличивает способность рака проникать в здоровые ткани.
Известно, что на поверхности клеток находится белок интегрин, который способствует их взаимодействию с внеклеточным матриксом. Сигналы, которые поступают от интегринов, связывающихся с внешней стороны мембраны с определенными молекулами, инициируют такие процессы, как перемещение органелл в цитоплазме, прикрепление клетки к другим клеткам (адгезия), а также дифференциация и гибель.
Исследователи показали, что накопление интегрина приводит к образованию адгезионного комплекса на поверхности клетки, что, в свою очередь, через сигнальный путь Arf6-AMP1-PRKD2, способствует скоплению митохондрий в периферии клетки.
Блокирование сигналов помогло предотвратить перемещение органелл из центра и уменьшить инвазивность раковых клеток. Кроме того, митохондрии стали выделять большое количество активных форм кислорода, что приводило к окислительному стрессу и гибели злокачественных клеток.
По словам специалистов, открытие поможет повысить эффективность лучевой терапии, к которой некоторые типы злокачественных новообразований приобретают устойчивость.
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