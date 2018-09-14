В Канаде обезображенному охотнику пересадили новое лицо

Канадец из Квебека Морис Дежардан (Maurice Desjardins) стал самым старым человеком в мире, которому сделали полную пересадку лица. Об этом сообщило издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Потерявший большую часть лица из-за несчастного случая во время охоты 64-летний мужчина последние семь лет страдал от постоянной боли и не мог толком есть и спать. Он опробовал разные методы лечения, в итоге врачи сошлись на том, что помочь ему может только пересадка лица.

До этого 64-летнему Дежардану пришлось годами проходить анализы на совместимость с имплантами и проходить проверку у психиатра, чтобы выяснить, сможет ли он принять новое лицо. Много лет он мечтал выйти из дома с внучкой и пройтись по улице, чтобы на него никто не глазел.

Операция по пересадке лица длилась около 30 часов, в ней участвовали 100 докторов. Мужчине пересадили челюсть, зубы, губы, лицевые мускулы и нервы. Теперь он может есть, разговаривать, дышать и даже чувствовать запах.

Хирургическое вмешательство было совершено уже год назад, однако только сейчас врачи смогли признать его успешным. Канадец уверяет, что операция подарила ему новую жизнь: теперь ему не приходится дышать через отверстие в шее, удается получать удовольствие от еды и спокойно спать, не мучаясь от боли. К тому же, он начал снова общаться с людьми.

"Как пластический хирург, я знаю, что повреждения лица, большие или маленькие, имеют символическое значение и тесно связаны с восприятием себя. Обезображивание лица может оказать разрушительный эффект на самооценку и продуктивность, а имплант подарил этому пациенту надежду и новые возможности", - заявил главный хирург Даниель Борсук (Daniel Borsuk).

Лицо предоставила компания Transplant Quebec с согласия родственников умершего донора.

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