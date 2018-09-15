Lexus ES получил видеокамеры вместо зеркал заднего вида - ФОТО

Компания Lexus анонсировала технологию Digital Outer Mirror, в рамках которой заменит боковые зеркала заднего вида на видеокамеры, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Технология дебютирует на Lexus ES, который, по мнению производителя, станет "первым в мире серийным автомобилем" без традиционных зеркал.

Пилоны, несущие видеокамеры, будут расположены на привычных местах - там, где обычно располагаются традиционные зеркала. Однако, в Lexus заявляют, что благодаря особому дизайну пилонов снизится аэродинамическая составляющая шума. Кроме того, дизайн страхует видеокамеры от налипания на них снега, капель дождя и тому подобных погодных последствий, а компактные размеры пилонов улучшают обзор с места водителя.

Сигнал с камер поступает на два пятидюймовых монитора, расположенных в салоне у оснований передних стоек. При этом электроника способна автоматически масштабировать требуемый сектор обзора - например, при включении сигнала поворота или задней передачи. Виртуальные зеркала также взаимодействуют и с системой мониторинга "слепых" зон, включая их в случае необходимости в сектор обзора. Изменение сектора возможно и вручную.

Первой серийной моделью, которая получит эту технологию, станет седан Lexus ES. Продажи такой машины с камерами вместо зеркал стартуют уже в октябре, однако, цифровыми зеркалами будут оснащаться только автомобили для внутреннего рынка Японии.

В Lexus утверждают, что тем самым именно ES станет первым в мире серийным автомобилем с камерами вместо зеркал. Однако, подобные технологии уже применяются, к примеру, на электрокроссовере Audi e-tron, производство которого уже началось, и даже на магистральном тягаче Mercedes-Benz Actros, представленном относительно недавно. Стоит отметить, что Mercedes-Benz собирается оснастить такими зеркалами и свое семейство больших самосвалов.

Впрочем, не исключено, что в Lexus имеют в виду старт продаж: ES действительно может выйти на рынок раньше, чем прочие новинки с "виртуальными зеркалами".