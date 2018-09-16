УАЗ "Патриот" получит дизельный двигатель

Ульяновский внедорожник когда-то уже имел турбодизельную версию, но проект посчитали неудачным и продажи прекратили. Теперь же стала известно, что под капот "Патриота" должен вернуться мотор на солярке.

Российский автозавод УАЗ может расширить моторную гамму "Патриота" за счет нового дизельного агрегата. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru . Дизель потенциально сделал бы "Патриот" более тяговитым и при этом экономичным.

"Это решение, честно говоря, прорабатывается уже, поэтому возможно, что в линейке УАЗ появится дизельный двигатель", - пояснил Швецов, не вдаваясь в подробности этого проекта. Глава компании лишь отметил, что речь идет не о возобновлении проекта переделки в дизельный бензинового двигателя ЗМЗ, который уже был на "Патриоте" и оказался неудачным, а о новой разработке.





Напомним, что и уже существующий бензиновый атмосферник 2,7 л ждет обновление. Модернизированный УАЗ "Патриот", производство которого начнется уже в сентябре 2018 года, получит доработанный двигатель ZMZ Pro мощностью 149 л.с. от коммерческой модели "Профи".



Кроме того, Вадим Швецов анонсировал появление гибридной силовой установки. Правда, появится она, скорее всего, уже не на "Патриоте", а совершенно новом внедорожнике более высокого уровня, который должен дебютировать в 2021-2022 году. А уже с 2020 года такой гибридный привод на серийной основе будут использовать и обкатывать в грузовичке УАЗ "Профи".



Сам УАЗ "Патриот" останется на конвейере ульяновского автозавода, однако, по словам главы "Соллерса", перейдет в более бюджетный сегмент и займет нишу нынешнего "Хантера" (развитие оригинальной модели УАЗ-469).