Марка DS представила кроссовер DS 3 Crossback - и он электрический - ФОТО

Французский премиальный бренд DS полностью рассекретил свой новейший компактный кроссовер, который появится на рынке под названием DS3 Crossback, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Вместе с кроссовером дебютировал целый ряд новейших разработок марки - от новой платформы до "невидимых" дверных ручек.

Новая платформа кроссовера - это уже известная по другим моделям альянса PSA модульная архитектура CMP, но, похоже, на DS3 Crossback дебютировала ее следующая генерация. Французы планируют очень серьезное наступление на сегмент электротранспорта (и кроссовер стал первой ласточкой), и просто вынуждены были серьезно переработать платформу для того, чтобы строить на ее базе электромобили.

Как заявил руководитель проекта Паскаль Безиа, модернизированную платформу удалось сделать компактнее и легче (она похудела на 40 кг) без ущерба для пространства салона.

DS3 Crossback вытянулся в длину на 4 118 мм при высоте в 1 534 мм и ширине в 1 791 мм, его колесная база составляет 2 558 мм, а вот объем багажника относительно невелик - 350 л.

Кроссовер станет первым электрокаром бренда DS, но не сразу: в электрической модификации E-TENSE он появится на рынке во второй половине 2019 года. Однако, характеристики электрокара уже известны. Он получит 136-сильный (260 Нм) электромотор, способный разгонять кроссовер до 150 км/ч (до 100 км/ч - за 8,7 с), 50-киловаттную батарею, систему рекуперации кинетической энергии и устройство быстрой зарядки. С его помощью можно каждую минуту восполнять запас энергии, достаточный для преодоления 10 км. В целом же запас хода электромобиля составит 300 км по новому циклу измерений WLTP (или 450 км в цикле NEDC).

На старте продаж кроссовер будет комплектоваться традиционными моторами - бензиновыми и дизельными, причем в моторную гамму включен новый бензиновый мотор семейства PureTech мощностью 155 л.с. Работать ему предстоит в паре с 8-ступенчатым автоматом. Помимо этого мотора, предусмотрены также 100- и 130-сильные бензиновые двигатели и два дизеля аналогичной мощности.

В список инноваций, заметных невооруженным взглядом, вошли "умная" светодиодная оптика DS Matrix LED Vision и так называемые "невидимые" дверные ручки. Система бесключевого доступа открывает замки дверей при приближении владельца, и по этой же команде ручки выдвигаются из дверей. Когда пассажиры покидают автомобиль, ручки прячутся обратно.

Что касается бортовой электроники, то DS3 Crossback получил систему частично автономного управления, которая работает на скорости до 180 км/ч, автоматический парковщик, новую систему превентивного торможения, способную распознавать велосипедистов и пешеходов даже ночью, и ряд других водительских ассистентов. Кроме того, за счет функции Smart Access владелец автомобиля сможет не только открывать двери и запускать двигатель кроссовера удаленно, при помощи приложения на смартфоне, но и предоставлять доступ к управлению автомобилем без ключа.

В интерьере кроссовера используются цифровая приборная панель с пятью вариантами оформления, акустика Focal с 12 динамиками, а также мультимедийная система с 10,3-дюймовым монитором и доступом в Интернет. Наконец, производитель упоминает и широкие возможности персонализации как интерьера, так и отделки кузова: обещано более 2 000 доступных комбинаций.

Вживую DS3 Crossback появится перед публикой в рамках Парижского автосалона.