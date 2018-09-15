Как распознать в ребенке игровую зависимость и что с этим делать

Онлайн-игры, которые раньше были исключительно на компьютерах, теперь доступны везде: на ноутбуках, планшетах, телефонах. И находятся они в свободном доступе. Порой и взрослому человеку сложно совладать с собой, чтобы не увлечься игроманией, а ребенку и подавно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, Линда Стейд, педагог, писательница, исследовательница в колледже Уесли, предупреждает семьи о риске развития у детей игровой зависимости и рекомендует меры предосторожности и противодействия, передает Womo.ua.

Если у вас есть ребенок-подросток или вы работаете с подростками, то обязательно слышите про ту или иную модную онлайн-игру. Сейчас, например, это Fortnite. Просто сумасшествие, как было с Йо-йо в 1970-е годы или как с кубиком Рубика в 1980-е. Но если раньше родители решали проблему зависания с кубиком фразой: "Да отложи ты уже эту штуку!", то теперь мы должны спрашивать себя, не влияют ли новые компьютерные игры на психическое здоровье наших детей, не становятся ли наши чада зависимыми от игр, как от наркотиков? Беспокойство - это понятно, особенно когда родители не разбираются в том, что такое компьютерные игры.

Почему дети так любят игры

Алан Дрейкерсмит, заведующий учебной частью в колледже Уесли и преподаватель информатики, наблюдая за учениками, сделал вывод: "Игровая зависимость определяется не столько количеством часов, проведенных за дисплеем, сколько ответом на вопрос "Почему ребенку нравится игра?". Итак, давайте попробуем найти ответы на этот вопрос.

1. Успех

Компьютерные игры четко структурированы на достижения, признание и успех. Ты проходишь уровни, получаешь бонусы, набираешь очки, обходишь соперников, становишься чемпионом. Нам всем нравится быть чемпионами в чем-то, в компьютерных играх эта человеческая радость и жажда успеха получает подпитку в чистом виде. Особенно этой подпиткой увлечется ребенок, у которого в других сферах жизни скромные успехи.

2. Стабильный мир

Некоторые дети говорят о том, что в играх создан свой безопасный, понятный и интересный мир. В то время, как в реальном мире возникает столько проблем с меняющимся телом, с социализацией, со взрослением, дети и подростки находят в виртуальном мире место, где они могут держать все под контролем. Если семья неблагополучная, то ребенок ищет прибежища в цифровой реальности, которая, в отличии от настоящей, стабильна.

3. Инклюзия

Компьютерные игры предоставляют инклюзию многим категориям людей, которые чувствуют себя исключенными из жизни большинства. Анонимность в играх позволяет чувствовать себя интегрированным и принятым, это особенно важно для тех детей, которые страдают от буллинга в школе. Важно также знать, насколько компьютерные игры популярны среди людей с инвалидностью, - ведь в играх у всех одинаковые возможности.

4. Коммьюнити

Геймеры составляют крепкую коммьюнити. Для многих игр в режиме multi-player характерным элементом является командная работа игроков, которые могут общаться в сообщениях и обсуждать достижения и стратегии. Из этих совместных занятий нередко возникает и дружба, и чувство принадлежности к группе. Мы же все этого хотим, но не во всех наших кругах общения мы можем получить это, а в сообществах геймеров - легко.

5. Интерес

Игры нравятся, потому что это приключения, это весело и интересно, а ты - герой. Там есть музыка, яркие цвета и движение. Игра вызывает выработку гормонов радости.

Дрейкерсмит говорит: "Школа - это отражение общества. Конечно, учителя замечают учеников с проблемным отношениям к играм - они взламывают пароли школьной системы, чтоб получить доступ к играм в учебное время, у них часто бывают перепады настроения и приступы агрессии".

Игры могут стать фактором, нарушающим нормальный сон, ухудшающим внимание, а значит, успеваемость. Некоторые родители признаются, что по выходным дети играют до 18 часов в день. В этом случае мы все согласны, что так много играть в компьютерные игры - вредно и для физического, и для психического здоровья. Это еще и время, отобранное у других видов активности, у других возможностей общения с семьей и друзьями.

Новозеландский психотерапевт Джеймс Драйвер тщательно изучил проблему игровой зависимости и сделал вывод, что она возникает тогда, когда игра удовлетворяет сразу несколько психологических и социальных потребностей, не удовлетворенных в реальной жизни.

"Одно дело играть для того, чтобы повеселиться, а другое - для того, чтобы убежать от трудностей, или для того, чтобы почувствовать в жизни смысл, а в себе - силу". Драйвер считает, что в зоне наибольшего риска находятся дети, тревожность которых в социальном взаимодействии высока, а психологические нужды в реальном мире не удовлетворены. Могут развить зависимость и очень умные дети, которым нравится проблем-солвинг (проблем-солвинг -комплексный подход к решению проблем. - Прим. Ред.), но которым скучно в школе и нет хорошо подобранной внешкольной активности.

Конечно, если игра имеет столько плюсов для детей, то как школе пояснить ученикам вредность зависимости? Это не легко, но в колледже придумали как это сделать. Трое студентов поставили эксперимент на себе в рамках конкурса научных проектов. Цель - показать физиологические последствия игры Fortnite у игроков. Ребята измеряли пульс, температуру тела перед игрой и с минутным интервалом во время игры. Таким образом, они измерили, насколько стимулирующее действует игра на организм игроков. Результаты их эксперимента были очень интересными. Мальчики пришли к выводу, что реакция на стимулы зависит от личности игрока, а не от того, часто он играет или нет. Это пока еще не сформулировано в научных терминах, но это прекрасная возможность предупредить детей о риске зависимости.

Советы родителям

Дрейкерсмит советует: "Всегда наблюдайте, во что играет ребенок и как он себя ведет".

1. Если вдруг появляется агрессия в сторону членов семьи, которой раньше не было, если ребенок забросил игры и дела, которые раньше нравились ему, будьте начеку. Может быть, это не от игр, но разобраться, откуда подобное поведение берется, необходимо.

2. Вникните в те игры, в которые играет ребенок, тогда вы сможете говорить о них как информированный человек. Поиграйте с ребенком вместе в эти игры. Вдруг и вам понравится.

3. Детям нужны четкие границы и ваша последовательность в том, что касается игр. Вам нужно установить правила и договоренности и всей семьей их придерживаться.

4. Если причиной зависимости является нехватка близости между вами и ребенком, вам нужно подумать над тем, чтобы дети чувствовали себя услышанными и понятыми. Постарайтесь сделать так, чтобы время, которое вы проводите с ними было действительно качественным.

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