10 страшных преступлений, которые совершили фанаты видеоигр

В рейтинге сайта www.toptenz.net представлены люди, которые решились на преступления из-за компьютерных игр

Гевин Аллен Принс

В 2011 году 15-летний подросток был арестован за убийство женщины самурайским мечом. Это произошло после того, как 77 - летняя женщина попросила парня выключить видеоигру. Затем он напал на 55-летнюю бабушку, но та спряталась в комнате, отделавшись небольшим порезом, и вызвала полицию. Подросток в это время выбежал на улицу и попытался напасть на двух соседей, но тем удалось убежать. Для Гевина это был третий арест за три месяца, ранее у Принса уже изымали самурайский меч, но он успел приобрести еще один.

Йонат Савин

15-летний Йонат Савин с 270-ти дней учебного года умудрился пропустить 200 дней из-за игры в Counter-Strike. После того как его мать отказалась оплачивать интернет, Йонат несколько раз ударил ее ножом, затем забрал все деньги в доме и на 4 часа отправился в интернет-кафе. Полиция на теле женщины обнаружила 17 ножевых ранений.

Ху Анге

Китаец Ху Анге получил от родителей 50 тысяч юаней на организацию своего бизнеса по торговле морепродуктами, однако всю сумму 21-летний парень потратил на онлайн-игры. Когда пришла пора рассказать о своих успехах в бизнесе, молодой человек не нашел иного выхода из ситуации, кроме как отравить родителей. В 2007 году он приобрел 45 упаковок крысиного яда и приготовил родителям ужин. Он добавил яд в говядину. Пока отец и мать страдали от боли, Ху сел за игру "Legend", не обращая внимания на просьбы родителей вызвать скорую. Все случившееся парень пытался выдать за самоубийство, но полиция все узнала. В то время игроманию в Китае признали психическим заболеванием, и поэтому приговор был обжалован.

Братья Уилл и Джош Бакнеры

15-летний Уилл и 13-летний Джош, решив использовать снайперскую винтовку, убили одного автомобилиста и ранили другого. Когда их задержала полиция, парни объяснили, что всего лишь хотели применить свой виртуальный опыт из игры "Grand Theft Auto 3" в реальной жизни, и никому не желали зла. За содеянное преступление братья несколько месяцев провели в исправительном учреждении для несовершеннолетних.

Ким Ю Чул и Чой Ми-Сан

Супруги познакомились через онлайн-игру. Спустя время они стали родителями недоношенной девочки. Родители так были озабочены игрой "Prius", что даже забывали о существовании дочери. Однажды вернувшись, домой после очередного 12-часового сеанса в интернет-кафе, они обнаружили, что их 3-месячная дочка умерла от истощения. Пара пустилась в бега сразу после похорон, однако вскоре их обнаружили и арестовали.

Жюльен Барро

Однажды, когда фанат с Франции Жюльен играл в Counter-Strike, его персонажа убил другой участник игры. Он затаил обиду и следующие семь месяцев пытался вычислить игрока и его адрес. Как оказалось, тот живет лишь в нескольких километрах от Жюльена. Затеем, Жюльен взял нож и отправился к обидчику, а когда тот открыл дверь, прямо на пороге Жюльен всадил лезвие в его грудь. Злоумышленника арестовали в течение часа, позже он объяснил полиции, что хотел отомстить за убийство, совершенное в игре. Раненого парня удалось спасти, а Жюльена Барро осудили на два года лишения свободы.

Инцидент в Рэйнхеме

В 2010-м году двое подростков из города Рэйнхем (штат Массачусетс), 12-ти и 16-ти лет, попытались с помощью коктейлей Молотова сжечь гараж и дом, однако парни заявляют, что не имели никаких злых намерений. Они допоздна играли в видеоигры, а затем решили немного развлечься: подростки залили в пивные бутылки бензин, а затем подожгли их на дороге перед гаражом. Полицию вызвал сосед, в четыре часа утра заметивший пламя. Как позже сообщили ребята, имена которых не раскрываются, идею им подсказала игра "Grand Theft Auto", за которой они в ту ночь провели несколько часов.

Кристиан Ривера

16 августа 2011 года житель Оклахомы Кристиан Ривера играл в "Call of Duty: Black Ops" но его все время отвлекал плач 9-месячной сестры Линды. Раздраженный Кристиан взял сестру на руки и несколько раз сильно встряхнул, надеясь, что это ее успокоит, а затем положил спать. Линда еще некоторое время плакала, а затем затихла. Вернувшись вечером домой, родители сразу поняли, что с дочерью что-то не так, и отправились в больницу. Родителям Кристиан сказал, что девочка упала, но полученные травмы не соответствовали падению. На допросе в полиции Кристиан рассказал, как было на самом деле, так как девочка через три дня умерла от травмы мозга.

Энтони Грациано

3 января 2012-го года 19-летний Энтони Грациано с помощью коктейля Молотова поджег ближайшую синагогу в Парамусе (штат Нью-Джерси, США), а 11 января то же самое осуществил в Разерфорде. Через пару недель после второго поджога, Энтони арестовали, адвокат пытался доказать следствию, что проступки его клиента вызваны психическим отклонением, спровоцированным чрезмерным увлечением видеоиграми.

Джастин Уильямс

В июле 2010-го года, в городе Питерборо, провинция Онтарио, Канада, 20-летний Джордан Осборн, обеспокоен криками из соседнего дома, решил выяснить, в чем дело. В доме был его сосед, 21-летний Джастин Уильямс, который играл в "World Of Warcraft". Джордан попытался успокоить соседа. Но Джастин не собирался, успокаивается, он схватил Осборна за горло, ударил, а затем воткнул нож ему в грудь. Рана оказалась не смертельной.

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