«Глаз не отвести» — гипнотизирующее видео бьет рекорды по просмотрам в сети - ВИДЕО

Гипнотизирующее видео, от которого практически невозможно отвести взгляд, появилось в сети.

Создатели ролика взяли вкладыши с мелкими рисунками. В квадратном листе бумаги размером примерно 8 на 8 сантиметров, проделали посередине дырочку и прикрепили к центру виниловой пластинки. После включения проигрывателя, рисунок начал "оживать". Это зрелище так завораживает, что действительно крайне сложно перестать смотреть на это чудо, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

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