Как устроен «семиэтажный» кубик Рубика — секрет головоломки показали на камеры - ВИДЕО

В сети набирает популярность видео, на котором показано, из чего состоит "семиэтажный кубик" Рубика. Создатели ролика по частям разобрали и собрали куб, справится с которым, сможет далеко не каждый любитель "пространственных задач".

Оказалось, что устройство головоломки так сложно, как и алгоритм игры с ней. Внутри кубика находится механизм, напоминающий по своему виду сферу. Именно он отвечает за вращение и перемещение составных частей гаджета. Форма каждой детали очень сложна, и даже видя устройство "изнутри", трудно представить себе как все части головоломки могут держаться вместе, не рассыпаяс, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Между тем, размер 7×7 - далеко не предел. Самый большой в мире кубик Рубика, размером 17×17 сделал дизайнер головоломок Оскар Ван Девентер в 2011 году. Его головоломка имеет 1734 цветных клеток и крайне сложный механизм. Как отмечает создатель, на сборку такого кубика даже у профессионалов могут уйти не одни сутки.

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