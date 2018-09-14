В Чехии пес раскопал артефакты Бронзового века во время прогулки

Господин Франкота, как обычно, выгуливал своего пса Монти на полях, прилегающих к деревне. Вскоре Монти начал очень увлеченно что-то раскапывать.

Как передает Day.Az со ссылкой на news.mail.ru, хозяин подошел ближе и заметил что-то вроде бронзового орудия. В итоге был обнаружен настоящий клад: 13 серпов, два наконечника копья, три топора и браслеты. Всем им более 3 000 лет, сообщает Czech Radio.

Археолог Мартина Бекова, исследовавшая находки, говорит: "Тот факт, что так много объектов оказались в одном месте, говорит о некоем жертвоприношении. Нас удивило то, что все предметы целые, потому что в этих краях обычно хоронили обломки или расплавленные предметы. Это удивительная находка". Считается, что предметы были частью ритуального захоронения, которые практиковали индоевропейские племена, жившие на современной территории Чехии.

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