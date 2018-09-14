В Италии нашли клад на миллионы евро - ФОТО

Клад из сотен золотых монет общей стоимостью в несколько миллионов евро нашли археологи при выполнении работ в итальянском Комо. По мнению ученых, сокровища были помещены в сосуд и закопаны в последние годы существования Римской империи, то есть свыше 1500 лет назад, передает Day.Az со ссылкой на news.mail.ru.

Одновременно при раскопках средневекового города-порта в Швеции обнаружили свинцовую печать из Фландрии и венецианскую монету XIV века. Это открытие свидетельствует о существовании устойчивых торговых связей между Средиземноморьем и Балтикой в эпоху позднего Средневековья.

Клад из сотен золотых монет эпохи поздней Римской империи обнаружен в центре Комо. Как сообщается на странице Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии в Facebook, деньги были помещены в сосуд необычной формы и относятся к пятому веку нашей эры, то есть были отчеканены незадолго до падения крупнейшей державы античного мира, которое произошло, как известно, в 476 году.

Археологи сделали находку в ходе раскопок на месте работ по разбору здания бывшего театра Крессони. По словам министра ведомства Альберто Бонизоли, специалистам еще только предстоит определить истинное историческое и культурное наследие ценностей.

"Данная территория является настоящей сокровищницей нашей археологии, - подчеркнул чиновник. - Открытие наполняет меня гордостью".

После проведения необходимых мероприятий монеты займут место в одном из музеев. Их стоимость у нумизматов оценивается в миллионы евро. Однако точную цену находки назвать пока сложно - к таким выводам пришел археолог Лука Ринальди. Он также отметил превосходное состояние артефактов, пролежавших в земле более 1500 лет. Открытие уникально еще и размером "кошелька": столько монет, спрятанных в одном тайнике, в этих краях прежде не находили.

Театр Крессони был открыт в 1870 году, а впоследствии модернизирован для показа кино. Закрытие состоялось 21 год назад. По задумке властей, после сноса здания здесь планируется возведение элитных апартаментов. Однако из-за обнаружения тайника запланированные работы приостановят на неопределенный срок. Археологи настояли на проведении масштабных раскопок. Не исключено, что под руинами театра скрываются другие сокровища Древнего Рима.

85-тысячный Комо расположен близ итальянско-швейцарской границы в предгорье Альп у берегов одноименного озера. Поселение вошло в состав Римской республики в 193 году до нашей эры, а во время галльских походов Юлия Цезаря в 1 веке до н. э. было перенесено на современное местоположение и приобрело важное стратегическое значение.

Есть сведения, что Цезарь лично составил план города с типичной для римской традиции сеткой перпендикулярных улиц.

На закате имперского периода и после крушения государства Комо страдал от набегов варваров, которые грабили богатых и образованных жителей. Чтобы спасти свое состояние, один из них, вероятно, и закопал клад, обнаруженный теперь археологами. В Средние века город имел репутацию важного торгового и книгопечатного центра. В апреле 1945 года в окрестностях Комо был захвачен, а затем казнен фашистский диктатор Бенито Муссолини.

Одновременно с кладом под зданием театра Крессони в Швеции впервые обнаружили свинцовую печать из Фландрии и венецианскую монету XIV века. Драгоценный дукат эпохи правления 54-го дожа Андреа Дандоло (1343−1354 гг.) попался в руки археологов в ходе раскопок средневекового портового города Эллехольм на острове в устье реки Меррумсан у юго-западного побережья Балтийского моря.

На одной стороне найденной монеты изображен святой Марк, выполненный по принятому стандарту дожей, на другой - образ Иисуса Христа с нимбом. | Источник: Blekinge museum

Он был основан около 1450 года на землях вокруг замка под названием Сьоборг (дословно - "Замок озера"), принадлежал Дании и просуществовал до 1600-го, когда пришел в упадок из-за невозможности восстановления после серии разорительных войн. Не в пользу Эллехольма сыграло развитие соседнего Карлсхамна, имевшего более выгодное расположение. Увеличение объемов торговли требовало наличия порта непосредственно на морском побережье.

По мнению директора музея в провинции Блекинге Маркуса Сандекьяра, находка свидетельствует, во-первых, о торговых отношениях Датского королевства и Венецианской республики, располагавшейся на территориях Апеннинского и Балканского полуостровов, а, во-вторых, о наличии у Эллехольма статуса международного торгового порта.

С момента закладки город находился под властью архиепископа Лундского, пока в результате Реформации не был передан шведской короне в 1536 году.

Конечно, когда вы находите итальянские монеты в городе архиепископа, велик соблазн предположить, что все это имеет какое-то отношение к Папе Римскому. Однако это всего лишь гипотеза,.

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