Обломки «НЛО» обнаружены в Антарктиде - ВИДЕО

Находка представляет из себя некие диски, которые, по версии уфологов, являются обломками "НЛО", передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Уфологи обнаружили мистическую находку на территории Антарктиды, которую уже идентифицировали как обломки "НЛО".

Так, на снимках со спутника эксперты разглядели два "инопланетных диска", которые якобы были оставлены инопланетянами. При этом находка была сделана в ледниках. Загадочные кадры были опубликованы на YouTube.

Американские уфологи сообщили, что оба диска находятся на расстоянии шести километров от некой заброшенной станции, которую исследователи тут же связали с "инопланетной расой".

Пользователи Сети согласились со специалистами и заключили, что загадочные диски могут быть частью некого "секретного проекта пришельцев", уточняет портал Express.

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