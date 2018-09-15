Кем была возлюбленная Сергея Есенина Айседора Дункан

С самого детства Айседора не умела вписываться в общепринятые рамки, ни в танце, ни в жизни. И даже смерть ее была "нереспектабельной", совершенно не подходящей для известной артистки, имя которой было связано с именами знаменитых мужчин. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет читателям историю жизни возлюбленной Сергея Есенина.

Танцы на столах

Она бросила школу, когда ей не исполнилось и тринадцати, и занялась самообразованием. Уроки классического танца ни к чему не привели. Жесткие правила, четкие движения, определенный порядок па - все это было не для нее. Так что уроки балета от знаменитой балерины мадемуазель Бонфанти быстро закончились.

Двадцатилетняя танцовщица в 1898 году уехала в Лондон. Там Айседора быстро обрела круг почитателей, шокируя чопорную столицу. Она танцевала на столах, полуобнаженная, в коротком одеянии, похожем на древнегреческий хитон. За такую диковину платили хорошо, и вскоре у Айседоры появились деньги.

Лои Фуллер - любовница или партнерша?

После Лондона был Париж, где Дункан встретила такую же авантюристку от искусства, Лои Фуллер. Об этом знакомстве до сих пор никто не может сказать ничего определенного. В отношениях Фуллер и Дункан можно увидеть и страсть, и любовь, и ненависть, и профессиональную ревность. Ведь двум амбициозным женщинами с разным видением танца приходилось уживаться на одних подмостках.

Но пути женщин быстро разошлись. Айседора продолжила карьеру как самостоятельная танцовщица. С 1902 по 1904 годы она много гастролировала по Европе, основала школы танцев в Греции и Германии.

Верю - не верю

В 1905 году во время гастролей в России Айседора познакомилась с Константином Станиславским. Падкая на таланты, Дункан попыталась завоевать внимание режиссера, но тот остался холоден к эксцентричным выходкам экзотической танцовщицы.

Как-то она прямо заявила режиссеру о своем намерении немедленно иметь от него ребенка. Но Станиславский тут же среагировал на это сухим вопросом о юрисдикции будущего младенца. И, когда Айседора ответила, что ребенок останется с ней, он покинул номер танцовщицы, сказав, что это его совершенно не устраивает.

Айседора не сдавалась два года. В 1907-м, во время следующего своего приезда в Россию, после спектакля во МХАТе она появилась за кулисами и объявила режиссеру, что хочет вечером станцевать для него обнаженной. Станиславский доверительным тоном ответил, что это очень интересно и он непременно придет. Но тут же добавил: "Вместе с супругой Машенькой".

Безденежье, спасшее жизнь

Карьера "божественной босоножки" шла в гору. Но все свои деньги Айседора вкладывала в открытие танцевальных школ и зачастую оставалась без гроша. Однажды безденежье ее даже спасло.

В 1915 году после гастролей в США Дункан собиралась плыть в Европу на шикарном лайнере "Лузитания". Но кредиторы устроили скандал, пытаясь вернуть свои деньги. Танцовщице пришлось отказаться от роскошной каюты и удовольствоваться койкой на гораздо более скромном судне. Ей повезло: "Лузитания" была пущена на дно немецкой подлодкой недалеко от Ирландии.

"Я атеистка! Атеистка!"

Айседора была очень эксцентричной натурой. В процессе танца могла сойти в зал или закричать. Однажды она начала кричать со сцены: "Я атеистка! Атеистка!" В другой раз на концерте в Бостоне под завершающие аккорды, размахивала алым шарфом: "Это - красный! И я такая же!". Популярности ей это не прибавило.

Советская Россия казалась Айседоре идеальным местом для развития ее школы танца. Тем более, сам нарком просвещения Анатолий Луначарский приглашал и обещал всестороннюю финансовую помощь. На деле все оказалось не так радужно. Поддержка правительства долго не продлилась, Дункан пришлось голодать и мерзнуть в квартире, реквизированной у балерины Екатерины Гельцер.

Не привыкшая работать на энтузиазме танцовщица стала подумывать о возвращении в Европу, которую она так хаяла за ненавистную ей буржуазность и неравенство.

Златоглавая любовь

В октябре 1921 года Дункан уже была готова все бросить, но тут на вечеринке, куда ее пригласил танцевать художник Георгий Якулов, состоялось ее знакомство с Сергеем Есениным. В первый же вечер Айседора разделила с ним ложе. Влюбчивый поэт был покорен свободным нравом Айседоры и уже через несколько дней практически переехал к ней.

До весны влюбленные не расставались, хотя их отношения были весьма неоднозначными. Айседора была старше на 18 лет, и никто не понимал, зачем поэту вообще эта связь. Но страсть была так сильна, что Айседора даже изменила своему принципу никогда не выходить замуж, а Есенин был готов последовать за любимой хоть в ад, хоть под венец.

Похабники и скандалисты

Поэт был натурой неуравновешенной, Айседора и сама могла устроить скандал на людях, влепить пощечину заговорившей с Сергеем девушке, тут же упасть на колени и в рыданиях просить прощения. В мае 1922 года пара поженилась для того, чтобы Есенин мог выехать за границу - в этом Айседора видела спасение для их отношений.

Но на чужбине Есенин начал спиваться, уходил из дома, скандалил и в результате вынудил супругу вернуться в Россию. Лучше не стало, и буквально через месяц Айседора практически сбежала от буйствовавшего во хмелю поэта. Оттуда он вскоре прислал записку, в которой были всего несколько слов: "Я люблю другую. Женат. Счастлив. Есенин."

До самой своей смерти в 1927 году Айседора тепло отзывалась о своем непутевом муже. Она отказалась от прав на его произведения в пользу его матери и сестер.

После разрыва с Есениным у танцовщицы было еще несколько скандальных связей, в том числе - с поэтессой Мерседес де Акоста. Айседора не афишировала этих отношений, но сохранилась переписка влюбленных дам. В одном из писем Дункан писала, что готова идти за подругой на край света.

"Просите шофера, чтоб вез вас назад..."

Последние годы жизни Дункан много пила и мало выступала. Но в свой последний день она села в автомобиль своего любовника совершенно счастливой: ее несколько раз вызывали "на бис", и она должна была ехать на встречу с новым аккомпаниатором... Автомобиль лихо рванул с места и запутавшийся в спицах колеса любимый алый шарф почти обезглавил танцовщицу. Смерть наступила мгновенно.

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