Металл, из-за которого вы будете пахнуть чесноком

Вряд ли кто-то, кроме химиков помнит всю таблицу Менделеева. Ну а о таком необычном металле как теллур вообще известно далеко не всем.

В общем-то, это совсем не удивительно, ведь в природе этот элемент встречается крайне редко. Все потому, что теллур легко вступает в соединение с водой, становясь гидритом, который легко улетучивается в космос.

Но химики нашли выход и получают теллур искусственным путем: как побочный продукт электроосаждения меди.

Однако, как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, интересен теллур не только своим происхождением. Есть у него весьма специфическая особенность. Этот коварный элемент заставит пожалеть любого, кто подержит его в руках всего несколько секунд. Все дело в том, что у человека после контакта с теллуром возникает противный чесночный запах изо рта. Причем неприятный эффект может длиться в течение нескольких недель. Легко представить, каково приходится специалистам, которым приходится работать с этим "пахучим" элементом.

Кстати, если вы думаете, что никогда в жизни не держали теллур в руках, то сильно ошибаетесь. Смешанный оксид теллура используют, например, как один из слоев при производстве всем известных DVD и CD-дисков, а также используют при изготовлении солнечных батарей. Так что с "чесночным" элементом вы точно знакомы.

Но не спешите теперь надевать перчатки, прежде чем взять в руки старый диск (кто-то же еще их использует?): неприятного запаха изо рта вы не почувствуете. Такой эффект возникает лишь если прикоснуться пальцами к самому кусочку металла. Кстати, почему возникает "чесночный" эффект, специалисты точно объяснить не могут. Но утверждают, что других "побочек" металл не имеет.

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