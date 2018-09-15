Как упаковывать бутылочки с жидкостями, чтобы они не взорвались во время полета

Эксперты индустрии путешествий рассказали, как упаковывать бутылочки с жидкостями в чемодан, чтобы они не взорвались во время полета. Об этом сообщает News.com.au, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для того, чтобы предотвратить неприятные последствия, достаточно лишь воспользоваться пищевой пленкой. "Все, что нужно сделать - это просто положить слой пленки под крышечку вашего шампуня", - пояснили эксперты онлайн-сервиса путешествий Smarter Travel.

Таким образом, когда на высоте 10 тысяч метров давление будет сжимать бутылки с шампунем или кондиционером, тонкий слой пластиковой пленки поможет сохранить жидкость внутри емкости.

Ранее в сентябре опытная путешественница Кэролайн Ясински дала несколько советов, которые помогут успешно собрать чемодан в поездку. Она порекомендовала брать с собой только три пары обуви, а также скручивать белье, футболки и шорты. Вдобавок Ясински посоветовала использовать компрессионные мешки для вещей.

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