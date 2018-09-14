Шатаются ли небоскребы на самом деле

Многих интересует, правда ли высотные здания могут раскачиваться? И если да, то нормально ли это?

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, в действительности жители высотных домов могут ощущать небольшие чуть заметные колебания на верхних этажах здания. А то, что небоскребы могут пошатываться, совершенно нормально, и вот почему.

Дело в том, что абсолютно все небоскребы при сильном ветре чуть заметно раскачиваются. И чем выше здание, тем сильнее. При порывах ветра верхушка высотки может немного смещаться - так задумано при проектировании. В основе строительства всех небоскребов лежит динамичная конструкция здания - именно она позволяет высоткам сохранять устойчивость и оставаться безопасными при сильном порывистом ветре.

Нам всегда кажется, что подвижное здание устойчивым быть не может по определению, но это не так.

Например, знаменитая башня "Федерация" в комплексе Москва-Сити при ураганном ветре может отклоняться от своей оси примерно на 70 сантиметров. Но находящиеся внутри здания люди практически не ощущают этого.

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