Тест: насколько хорошо вы знаете правила этикета

Важно ли соблюдать этикет? Знание правил поведения в обществе поможет вам проявить себя в лучшем свете. Если человек соблюдает эти негласные правила, можно понять уровень его культурного развития и воспитания. Знание этикета поможет произвести впечатление и позволит ловко выходить из некоторых ситуаций, при этом никого не обидев.

Существуют различные виды этикета. К примеру, дипломатический этикет или офисный.

Большую роль этикет играл в древней Индии. Это происходило из-за кастовой системы. Принято считать, что в Англии и Франции правильному поведению в обществе уделялось больше всего внимания.

Надо отметить, что правила этикета могут различаться в разных странах. В Европе принято целоваться в обе щеки при встрече, а в Японии кланяться друг другу.

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет тест, который поможет вам понять, насколько вы осведомлены в общепринятых правилах этикета.