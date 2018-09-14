Ученые рассказали, почему мы не слышим звука собственных шагов

Эксперимент на лабораторных мышах показал, что грызуны слышат звук собственных шагов тише, чем остальные особи. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета, передает Ren-TV со ссылкой на Nature. Это объясняется тем, что головной мозг подавляет шум от повседневных действий, чтобы игнорировать этот раздражитель. Авторы исследования рассказывают: "Фильтрация шума - это довольно важная функция мозга, позволяющая нам, например, разговаривать или играть на музыкальных инструментах. Без этой функции нормальная работа звуковой системы была бы невозможной".

Ранее ученые из Университета Пенсильвании исследовали другой любопытный феномен: почему люди иначе воспринимают звук собственного голоса. Дело оказалось в том, что мы слышим себя через два канала: непосредственно слух и костную систему, что понижает звук.