Хэштег из палеолита: что означал самый древний рисунок

Фрагмент камня с красными линиями в виде хэштега обнаружили ученые в процессе работы с артефактами, найденными семь лет назад в ходе раскопок в пещере Бомбос на юге ЮАР. Рисунок древнего "художника" на 30 тыс. лет древнее других аналогичных изображений, которые до сих пор считались самыми старыми из выполненных Человеком разумным.

Предки современных людей научились рисовать как минимум на 30 тыс. лет раньше, чем предполагалось до сих пор. На такой вывод ученых натолкнули находки, сделанные в пещере Бломбос в 300 км к востоку от Кейптауна на южном побережье ЮАР в 100 м от моря, сообщает Nature. Так, в руки специалистов попал отщеп, сделанный из породы силькрет, на который рукой неизвестного "художника" были нанесены три красные полоски, пересекающиеся с шестью другими линиями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, изображение напоминает современный символ хэштег. Исследователи убеждены в неслучайном происхождении необычного рисунка и склонны считать его фрагментом более крупной композиции, возможно, утраченной с течением времени. Чтобы доказать верность предположений, был проведен эксперимент с воссозданием метода нанесения изображения. Анализ проб показал, что линии выполнены заостренным куском охры толщиной 1-3 миллиметра.

Также удалось установить, что древние люди использовали охру не только для живописи, но и, например, как средство защиты от солнца или добавку в клей.

Предположительно, найденный артефакт был частью жернова, на котором охру перемалывали в порошок.

Сенсационное открытие сделал Рука Полларо из Университета в Йоханнесбурге. Небольшой камешек он обнаружил случайно - когда очищал артефакты, найденные в пещере еще в 2011 году. По словам эксперта, за свою жизнь он видел свыше десяти тысяч различных предметов археологии, но красных линий на экземпляре никогда не встречал.

"Мы находили много предметов, которые могли быть выполнены Homo sapiens, однако мы не знали, что уже в те времена существовала живопись", - заявил археолог Кристофер Хенсшилвуд из Университета Бергена.

Для дальнейших анализов отщеп с образцами охры был передан Франческо д'Эррико в Университет Бордо. При помощи микроскопа, лазера и других технологий ему предстояло вынести окончательный вердикт: является ли древний "хэштег" результатом работы человека. Предназначение рисунка остается загадкой. Специалисты пока не могут с уверенностью сказать, были ли это обычные каракули или же изображение несло в себе глубокий смысл.

По мнению археологов, рисунки были оставлены в подземелье 73 тыс. лет назад - примерно через тысячелетие после появления в Африке небольшой популяции Homo sapiens, Человека разумного, пережившего мощнейшее извержение вулкана в Индонезии и последовавшие несколько десятков лет зимы.

В Европу древние люди попали из Азии значительно позднее - примерно 40-45 тыс. лет назад. К этому периоду относятся старейшие из известных рисунков в Старом Свете.

Раскопки в известняковой пещере Бломбос (дословно - "цветущий лес") проводятся с 1991 года. Под ее сводами находили различные артефакты, относящиеся к эпохе среднего палеолита или среднего древнего каменного века. Это костяные орудия, украшения из морских раковин, куски охры, наконечники копий из камня, человеческие зубы и остатки костей животных - рыб, дельфинов, грызунов, мелких полорогих. Их возраст примерно равен 70-100 тыс. лет. При этом человеческие кости в Бломбос отсутствуют.

В пещере идентифицированы три культурных слоя. Сроки ее заселенности чередовались с длительными периодами запустения.

Продолжаются исследования рисунков охрой, выполненных в трех пещерах на территории Испании неандертальцами - представителями рода Homo, последние из которых вымерли около 40 тыс. лет назад из-за изменений климата и вражды с Человеком разумным. Эти изображения датируются периодом 64-66 тыс. лет назад.

То есть образцы творчества "испанских" неандертальцев всего на 7-9 тыс. лет младше "хэштега" из пещеры Бломбос.

На днях было объявлено об открытии наскальных рисунков на склонах Шалаболинской писаницы - памятника наскального искусства на правом берегу реки Тубы в Красноярском крае. Экспедиции Русского географического общества удалось обнаружить около 30 площадок с неизвестными ранее элементами живописи возрастом более 3 тыс. лет. Общее количество изображений, выполненных охрой, переваливает за 100. Древние "художники" украсили стены фантастическими животными, а также людьми в лодках, сценами охоты и битвы.

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