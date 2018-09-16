Странные завещания известных личностей

Чтобы предотвратить скандалы по поводу наследства звезд, они заранее продумывают каждую мелочь и самостоятельно решают, кому оставить все имущество и деньги. Однако некоторые пункты завещания могут вызывать массу вопросов, а выполнить их не всегда просто. О таких завещаниях расскажет Day.Az со ссылкой на anews.com.

Малькольм Макларен

Музыкант умел устраивать шоу, решив превратить в таковое даже свои похороны. Чтобы выполнить последнюю волю усопшего, гости организовали праздник. Гроб Макларена оказался украшен четырьмя лошадьми и достаточно громкой надписью: "Жил слишком быстро, умер слишком молодым".

Вместо традиционной для траурных мероприятий минуты тишины на кладбище играла громкая музыка.

Гарри Гудини

Выдающийся иллюзионист всегда экстрасенсов и медиумов считал не более, чем мошенниками, а секреты собственных фокусов никогда не скрывал. После смерти деятель сумел в очередной раз подшутить над публикой, упомянув в завещании, где хранится сейф с деталями всех его номеров. Открыть ящик должны были прямиком в день столетия Гудини, а когда этот момент наступил, все узнали, что сейф пуст.

Марлон Брандо

Актер придумал сценарий к своим похоронам и надиктовал его на аудиокассеты. Однако после своей смерти Брандо задолжал кредиторам около 10 млн долларов и жил на государственное пособие, поэтому ведущего Джека Николсона на его похоронах не было.

Согласно завещанию, его прах оказался развеян над островами, которые в прошлом являлись его собственностью.

Ален Делон

Актер чрезвычайно любит домашних питомцев, а в завещании отметил, что желает оказаться погребенным вместе со своей овчаркой. Делон признавался, что договорился с ветеринаром о том, чтобы тот усыпил животное в случае, если артиста смерть настигнет раньше.

Фредерик Джон Бор

Изобретатель стал автором упаковки для известных во всем мире чипсов Pringles. Практически всю жизнь деятель открыто гордился собственным детищем. Он даже распорядился в завещании похоронить его прах не в урне, а в цилиндрической упаковке из-под чипсов.



Уильям Шекспир

Британский поэт показал свою ярую педантичность благодаря предусмотрительно составленному завещанию. Он перечислил решительно все свои вещи, вплоть до старой одежды и нескольких изношенных ботинок, оставив их новым хозяевам.

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