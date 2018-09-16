За решение этой задачи в СССР могли принять в вуз

В некоторые советские вузы за решение этой задачи прнимали без экзаменов.

Абитуриенту было достаточно ответить на девять вопросов по этой картинке. Рассмотрите ее внимательно.

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет эти вопросы:

1. Сколько всего человек приехало в лагерь?

2. Давно ли они приехали: сегодня или несколько дней назад?

3. Как они сюда добирались?

4. Как далеко от лагеря ближайшее селение?

5. С какой стороны дует ветер: с севера или юга?

6. Сколько сейчас времени?

7. Где Шура и чем он занимается?

8. Кто вчера дежурил?

9. Какое сегодня число и какого месяца?

Не торопитесь отвечать, подумайте. Все ответы действительно легко увидеть, если внимательно рассмотреть картинку.

Правильные ответы мы даем ниже, только не подглядывайте сразу.

1. Четверо. Подсказка: четыре ложки для арбуза на коврике, а в графике дежурств - четыре имени.

2. На палатке появилась паутина, а значит ребята приехали давно.

3. Рядом стоят весла, ребята добирались до лагеря на лодке.

4. Рядом деревня, откуда в лагерь пришла курица.

5. Ветер дует с юга. Это видно по флажку на палатке и костру. А сторону света можно определить по деревьям: с южной стороны ветви всегда длиннее, чем с северной.

6. Сейчас утро. Так как мы уже поняли, где находятся север и юг, нам известно и где - восток и запад. По тени, которую отбрасывает мальчик видно, что это утро.

7. Шура находится за палаткой и ловит там бабочек с сачком.

8. Вчера дежурил Коля, сейчас он ищет что-то в рюкзаке с буквой К, про Шуру уже известно, что он ловит бабочек, Вася - фотограф, из его рюкзака с буквой В торчит штатив, а сегодня дежурит Петя по графику.

9. Сегодня 8 число, а месяц - август, судя по арбузу.

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