Как сложились судьбы людей, ставших прототипами знаменитых голливудских фильмов

Все мы обожаем фильмы, основанные на реальных событиях. Но мало кто задумывается о том, как сложилась судьба героев после изложенных на экране событий. Мы решили восполнить этот пробел. Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет, как на самом деле сложились судьбы людей, ставших прототипами знаменитых голливудских фильмов

Заклятие (2013)

В основу фильма "Заклятие" положена реальная история "дома с привидениями", который находится в Лонг-Айленде.

Его нынешняя владелица Норма Сатклиф с трудом отбивается от неослабевающего потока фанатов фильма, желающих попробовать себя в роли "охотников за привидениями".

Несломленный (2014)

Этот фильм рассказывает поразительную историю бывшего американского бегуна, участника Олимпийских игр и боевого лейтенанта Луи Замперини. Во время Второй мировой войны он управлял бомбардировщиком и рухнул в воду. Замперини провёл в открытом море 47 дней, а потом ещё несколько лет - в японском лагере для военнопленных. И выжил, оставшись Несломленным.

Авторы фильма умолчали о том, что после возвращения в Америку Замперини долгое время страдал от алкоголизма, пытаясь справиться с воспоминаниями об ужасах войны. И даже продумывал убийство своего мучителя - бывшего охранника японского лагеря для военнопленных. Однако ему удалось, как говорит сам Замперини, "родиться заново" - наладить свою жизнь, обратившись к Богу.

127 часов (2010)

Спустя десять лет после того, как Арон Ральстон сам ампутировал себе руку, чтобы спастись выжить в, казалось, безнадёжной ситуации, Голливуд снял фильм, основанный на его вдохновляющей истории.

А спустя три года после триумфального шествия фильма "127 часов" по экранам кинотеатров мира, Арон и его подруга были арестованы, подравшись на глазах собственного ребёнка.

Список Шиндлера (1993)

Растратив всё своё состояние на спасение евреев во время войны, Отто Шиндлер большую часть оставшейся ему жизни очень нуждался. Однако ему всегда помогали спасённые им люди.

Полуночный экспресс (1987)

Фильм "Полуночный экспресс" рассказывает историю американца Билли Хейса. Турецкие власти приговорили его к неоправданно большому сроку за "контрабанду наркотиков". В фильме много сцен жестокости и насилия со стороны турецких служителей порядка.

Спустя несколько десятилетий после выхода фильма на экраны Хейс вернулся в Истамбул, где принёс свои извинения турецкой полиции за то, как их изобразили в Голливуде.

Эрин Брокович (2000)

Роль Эрин Брокович принесла Джулии Робертс Оскара. Однако реальная Брокович признаётся, что после внезапно обрушившейся на неё славы забросила своих детей, и не заметила, как её дочь стала наркоманкой.

Волшебная страна (2004)

Судьбы большинства детей, ставших прототипами героев "Волшебной страны", сложились трагически:

Джордж Девис погиб во время Второй мировой войны.

Майкл Девис утонул в 1921 году.

И, наконец, Питер Девис, в честь которого был назван Питер Пен, в 1960 году бросился под поезд.

Пробуждение (1990)

В основу фильма "Пробуждение" легли мемуары американского невролога и нейропсихолога Оливера Сакса.

Через год после выхода фильма Сакс попал под сокращение, связанное с урезанием бюджета властями штата.

Волк с Уолл-стрит (2013)

Выйдя из тюрьмы, Джордан Белфорт (прототип героя Леонардо Ди Каприо) прочёл множество вдохновляющих лекций. Он принципиально НЕ возмещал ущерб своим бывшим жертвам, даже по прямому указанию суда.

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