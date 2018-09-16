Истории о животных-героях, спасших людей от смерти

В интернете существует огромное множество историй о животных, спасенных от смерти и забранных из приютов добрыми людьми. Иногда питомцы способны отплатить человеку той же монетой и спасти уже его жизнь.Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет 15 историй о животных-героях, спасших людей от смерти

1. Кот Винни

Когда дом наполнился угарным газом, Винни запрыгнул на спящую хозяйку и начал царапать ее и громко мяукать. Когда та еле-еле проснулась, то уже с трудом могла подняться с кровати и набрать 911. "Если бы не Винни, который кричал и царапался, нас бы не было здесь сегодня", - сказала хозяйка кота.

Семья считает, что утечка газа произошла из-за поломки газораспределительной системы в подвале дома. Медики сказали, что еще 5 минут - и у этой истории был бы грустный конец.

2. Доберман Хан

Не успел Хан пробыть в новом доме и четырех дней, как он уже спас 17-месячную дочку своего хозяина. Шарлотта играла на заднем дворе дома, как вдруг Хан начал рычать. Как позже выяснилось, пес увидел в траве королевскую коричневую змею. Он попытался оттолкнуть девочку в сторону, чтобы убрать ее подальше от этого места, но у него не получилось. Тогда он аккуратно взял ее за пеленку и отбросил на метр позади себя.

Резкое движение Хана испугало змею, и она укусила его за лапу, но после оказанной ему медицинской помощи доберман-герой полностью восстановился.

3. Белуха Мила

26-летний дайвер принимал участие в соревнованиях по свободному дайвингу, в котором нельзя использовать какое-либо дыхательное оборудование. Соревнование проводилось в бассейне глубиной 6 метров, среди китов, в воде, температура которой была охлаждена до температуры воды в Арктике. Когда дайвер хотел вернуться на поверхность, то понял, что его ноги свело от холода и он не может ими двигать. В этот момент его взяла зубами за ноги белуха и подняла на поверхность.

К счастью, белухи, которые живут в Арктике и субарктических водах, питаются мелкой рыбой и кальмарами и у них мелкие зубы, поэтому дайвер не пострадал.

4. Питбуль Кило

Придя домой после пробежки, Джастин Беккер и его подруга услышали стук в дверь.

Когда они открыли, на пороге стоял человек, одетый в форму службы доставки, который сказал им, что его сканер сломан, и спросил, не может ли он войти в дом, чтобы воспользоваться их ручкой и вручить им посылку. Как только парень переступил порог, доставка сразу же превратилась в ограбление. Недолго думая, питбуль Кило тут же накинулся на грабителя, вооруженного пистолетом. Преступник успел выстрелить в голову 12-летнего питбуля, но пуля срикошетила от его черепа и вышла в области шеи, не задев жизненно важных органов. После оказанной медицинской помощи Кило уже гулял на улице спустя три дня.

5. Домашняя свинья Лулу

Когда у Джоанн Алтсман случился сердечный приступ, она как подкошенная упала на пол. Увидев эту картину, Лулу, свинья ее дочери, выбежала на улицу, после чего отправилась прямо на проезжую часть, пытаясь обратить на себя внимание.

Среди негодующих водителей и зевак нашелся человек, который последовал в дом за свиньей и обнаружил Джоанн на полу. Женщина была немедленно доставлена в больницу.

6. Немецкая овчарка Бадди

Джо Сталнекер взял к себе Бадди, когда псу было всего 8 месяцев. Джо научил его пользоваться телефоном, чтобы вызывать 911, когда начал испытывать симптомы надвигающихся приступов. Если Джо потеряет сознание и будет не в состоянии вызвать службу спасения, то Бадди должен будет вызвать 911 путем нажатия зубами на кнопку быстрого вызова.

В 2008 году в службу спасения поступил звонок, но на другом конце линии никто не говорил, а было слышно только, как кто-то громко скулил и выл. Медики прибыли на место происшествия спустя пару минут и обнаружили Джо Сталнекера на полу собственного дома без сознания. Спустя пару дней Джо вышел из больницы. Так его друг Бадди спас ему жизнь.

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7. Попугай Вилли

Двухлетняя Ханна Кууск могла задохнуться, если бы не попугай Вилли.

Меган Говард, няня ребенка и хозяйка попугая, приготовила пирог, поставила его на стол, чтобы он остывал, и ушла в туалет. Там она услышала, как попугай начал громко кричать что-то вроде "Мама! Малыш! Мама! Малыш!" Когда Меган прибежала на кухню, то увидела надкушенный пирог и Ханну с синими губами, которая подавилась пирогом. Девочка едва не задохнулась, но Меган быстро провела маневр Геймлиха, и девочка сама выплюнула злосчастный кусок пирога.

Попугай Вилли был представлен к награде местной службой Красного Креста.

8. Ньюфаундленд Танг

В 1919 году судно под названием Ethie врезалось в скалы и село на мель вместе с 93 моряками. После того как одного из моряков унесло в море, остальные вручили в зубы Тангу, корабельной собаке породы ньюфаундленд, веревку, и тот прыгнул в воду и отправился к суше. Каково же было удивление моряков, когда Танг достиг земли, все еще держа веревку в зубах. Все 92 моряка остались в живых и были доставлены в безопасное место.

Позже в Лондоне Танг был награжден медалью за храбрость.

9. Коза Мэнди

Австрийский фермер Ноэль Осборн упал в кучу навоза и повредил бедро. Он был слишком далеко от всех, кто мог бы услышать его крики и прийти на помощь. Ноэль пролежал на открытом воздухе 5 дней в куче навоза со сломанным бедром. Как же он выжил? Его спасла коза по имени Мэнди, которая лежала рядом с ним, сохраняя его в тепле. Более того, она даже кормила его своим молоком и помогла мужчине выжить холодными дождливыми ночами. В конце концов Ноэль Осборн был спасен своими друзьями.

10. Золотистый ретривер Тоби

45-летняя Дебби Паркхарст ела яблоко, находясь у себя дома, как вдруг подавилась одним из кусочков. Долька яблока перекрыла дыхательные пути, и женщина начала задыхаться. В этот момент 2-летний золотистый ретривер Тоби повалил ее на пол и начал прыгать на груди хозяйки. Таким образом Тоби делал нечто похожее на маневр Геймлиха. В итоге кусок яблока не вылетел у женщины из горла. После этого Тоби начал лизать лицо Дебби, и благодаря этому она не потеряла сознание.

11. Лошадь по имени Керри

40-летняя мать двоих детей Фиона Бойд была одна на семейной ферме, как вдруг услышала крики теленка за окном. Когда она вышла на улицу, то увидела, что теленок потерял свою маму и не может найти ее среди других коров. Она решила ему помочь и отвести теленка к его матери в сарай. Но мама заметила своего теленка раньше, чем он ее, и неправильно восприняла жест Фионы. Корова понеслась на женщину, сбив ее с ног, а после этого начала топтаться по ней. Фиона лежала на земле, прикрывая руками голову, но, когда топот прекратился, она увидела, что ее 15-летняя лошадь по имени Керри, которая находилась неподалеку, стала лягать озверевшую корову. Пока Керри отвлекала корову, Фионе удалось отползти в безопасное место под электрический забор.

12. Английский кокер-спаниель Хани

Однажды Майкл Бош вместе со своей собакой Хани попали в аварию на внедорожнике. Вскоре Майкл понял, что они с Хани остались запертыми в перевернутом автомобиле. Кое-как мужчина смог выпустить собаку на волю, чтобы та смогла привести кого-нибудь на помощь, хоть и сам не очень в это верил. 5-месячный английский кокер-спаниель привлек внимание человека, находящегося в полумиле от перевернутого автомобиля, и привел его к месту аварии. Позже спасатели сказали, что если бы не Хани, то Майкл бы умер.

13. Слон Нингнонг

8-летняя Эмбер Мейсон вместе со своей мамой и отчимом отправилась отдыхать в Пхукет, Таиланд. Там она крепко подружилась с 4-летним слоном по имени Нингнонг. Вряд ли кто-нибудь из них знал, что в 2004 году место, где они поселились, накроет цунами.

Однажды, играя на берегу пляжа вместе с другими слонами, Нингнонг почувствовал неладное и побежал обратно к девочке, поэтому, когда на город обрушилось цунами, маленькая девочка не пострадала, так как Нингнонг укрыл ее от стихии собственным телом.

14. Чихуахуа Чи Чи

Мэри Лэйн со своим мужем отдыхали на пляже со своим чихуахуа по имени Чи Чи, который имел очень спокойный характер и просто сидел на стуле. Как вдруг пес вскочил и побежал по пляжу, громко гавкая и таща за собой по песку на поводке небольшой стульчик, к которому он был привязан. Проследовав за псом, пара заметила двух пожилых дам, которые попали под штормовые волны и тонули в воде, не в силах выбраться на берег. Мэри вместе с мужем быстро вытащили их на берег, тем самым спасши женщинам жизнь. Когда пара вернулась обратно к месту отдыха, то они увидели Чи Чи мирно спящим в своем кресле.

15. Кот Паддинг

Кот по имени Паддинг спас жизнь своей хозяйке Эми Юнг в тот же день, в который был взят домой из приюта.

Эми Юнг страдала от сахарного диабета, и когда у нее случился приступ, она впала в диабетическую кому. Как только это случилось, Паддинг сразу стал кусать и толкать хозяйку, пока она немного не пришла в себя. Эми была очень слаба и поэтому не могла громко позвать своего сына Итана, который спал в соседней комнате. Тогда Паддинг вбежал в комнату Итана и начал кусать и подталкивать уже его, пока тот не проснулся и не вызвал службу спасения для своей матери. Все врачи согласились, что кот спас Эми жизнь.

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