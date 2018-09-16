Почему одни люди становятся "совами", а другие — "жаворонками"

Оказывается, что режим сна - не просто привычка или каприз. Ученые полагают, что суточный биоритм встроен в наши гены.

Если вы когда-нибудь пробовали снимать квартиру с компаньонами, вам, вероятно, знакомо это чувство. Это когда ближе к ночи ваш сосед решает, что самое время оттянуться и послушать свой любимый альбом Iron Maiden. Или, может быть, вам приходилось скрипеть зубами от головной боли, когда какой-то урод на рассвете громко топает, гремит на кухне посудой и включает кофемолку, когда все приличные люди спят. Оказывается, есть вполне веская причина, почему эти люди ненавидят друг друга. Все дело в том, что биологические часы жестко встроены в наши гены, передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

В мире исследований сна существуют "ночные совы" - люди, которые ложатся после 11 вечера и встают после 8 утра, и "жаворонки" - мифологические существа, которые встают раньше восьми часов даже в выходные. Есть много исследований о том, как эти два разных режима сна связаны с различными типами мозга, но почти ничего не известно о том, чем обусловлена эта разница. Однако, согласно результатам исследования, которые журнал Nature опубликовал в 2016 году, разница в суточных биоритмах может быть записана в наших генах.

Это исследование было выполнено по методике "полногеномного исследования ассоциаций", также известного под аббревиатурой GWAS, с использованием ДНК почти 90 тысяч человек, которые представили свой генетический материал частной биологической компании из Калифорнии 23andMe. Исследователи обнаружили 15 генетических закономерностей, которые были предположительно связаны с привычками "жаворонков". Некоторые из этих закономерностей относятся к механизмам, которые, как мы знаем, определяют суточный биоритм, а другие связаны с генами, отвечающими за реакцию глаз на свет. Вывод довольно ясен: если вы склонны просыпаться рано, скорее всего, это обусловлено требованиями ваших генов.

Однако, важно помнить, что суточный биоритм человека редко остается постоянным на протяжении всей жизни. Помимо генов, есть еще много факторов, определяющих, в какое время нам хочется спать, и сколько часов отдыха необходимо для восстановления сил. Если говорить в самых общих чертах, мужчины скорее склонны быть "совами", в то время как женщины чаще бывают "жаворонками", а кроме того довольно значительную роль в суточном биоритме играет возраст. Если младшие школьники чаще бывают "жаворонками", то подростки - известные "совы". Многие взрослые переходят обратно в "жаворонки", когда становятся старше, в то время как другие остаются до самой старости любителями поспать попозже. На самом деле, возможно, существует какая-то эволюционная причина, почему режим сна смещается в сторону "жаворонков" по мере старения.

Единого мнения по поводу того, что лучше, быть "совой" или "жаворонком", пока не сложилось. Впрочем, у некоторых ученых существует версия о том, что "совы" умнее, но более склонны к депрессиям, а жаворонки - более счастливые люди, но не обязательно более здоровые. Впрочем, как бы то ни было, вероятно, в разные моменты жизни большинство из нас становится и теми и другими.

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