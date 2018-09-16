Точный гороскоп на воскресенье

Сегодня гороскоп обещает достаточно спокойный, но интересный день. Ситуации, которые обычно могли вызвать острый конфликт, сегодня могут быть легко решены с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса. Используйте этот момент для достижения договоренностей с коллегами и близкими людьми, планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров. В целом день склоняет к интеллектуальному труду, учебе и вдумчивому анализу, поэтому сегодня у вас меньше шансов совершить ошибку или сделать глупость. В делах не рассчитывайте на быстрый результат: окружающие способны долго тянуть с решением любого вопроса, взвешивая все "за" и "против".

Овен

Сегодня в разговорах Овен то и дело может проявлять рассеянность или терять нить беседы, и все из-за того, что собеседники будут заставлять его скучать! Обычные бытовые темы или светские сплетни набили оскомину, а по-настоящему умного собеседника надо найти. Звезды гороскопа советуют Овну выбраться сегодня куда-нибудь, где у него есть шанс встретиться и поговорить с интересными, знающими людьми. Такая беседа необходима Овну, как глоток свежего воздуха!

Телец

Даже если Телец не слишком любит интеллектуальные дискуссии, сегодня он может сделать исключение из правил. Причем, чем горячее спор получится, тем лучше! В идеале Телец хотел бы встретиться с противником, с которым его точки зрения полностью противоположны, ну а если нет - он готов спровоцировать собеседника на спор. Цель этого проста: Телец сегодня настолько уверен в своем интеллектуальном превосходстве, что не прочь продемонстрировать его всем вокруг.

Близнецы

Близнецы, решая любой вопрос, будут похожи на сороконожку, которую спросили, с какой ноги она начинает идти! Так же как сороконожка, задумавшись, запуталась в конечностях, так и Близнецы рискуют заблудиться в лабиринте собственных мыслей. Что ж, понятия "думать" и "усложнять" находятся на разных полюсах. Первое всегда полезно, а вот второе Близнецы готовы продемонстрировать сегодня во всей красе, вызывая недовольство окружающих.

Рак

Звезды гороскопа советуют Раку внимательно слушать, что происходит вокруг: окружающие будут говорить важные вещи. День предоставляет Раку шанс собрать информацию по какому-то вопросу, услышать ценный совет или отличную идею. В дальнейшем все это может ему пригодиться, поэтому сегодня Раку не стоит отвлекать внимание окружающих на себя. Наоборот, будьте внимательны сами: учитесь, слушайте, запоминайте.

Лев

Сегодня, если Лев захочет произвести впечатление на окружающих, его главным козырем должен стать интеллект. Неважно, о каком собеседнике идет речь, - о начальнике, любимом человеке, случайном попутчике или лучшем друге: сегодня в любых кругах будут востребованы темы, далекие от светской болтовни. Политика, экономика, философия, математика - любые науки, которые помогут Льву блеснуть умом, ему рекомендуется срочно освежить в памяти, вспомнив школьные годы.

Дева

Дева будет настроена третировать своих близких, заставляя их заниматься благоустройством личного пространства: кухни, дачи, рабочего кабинета... Ничего не поделаешь - ей в голову придет масса блестящих идей на этот счет, которые потребуют своего воплощения. Что касается мелких проектов, вроде генеральной уборки или покупок предметов быта, то это еще не беда. Главное, чтобы Дева на скорую руку не затеяла крупную перестановку мебели или даже ремонт!

Весы

Вся энергия Весов рискует уйти в разговоры, открывающие перед ними тайны Вселенной. День склоняет их к интеллектуальным беседам на самые серьезные и отвлеченные темы, вроде человеческой психики, духовного развития, секретов мироздания, происхождения снежного человека... Возможно, Весы встретят сегодня людей, с которыми смогут на эти темы всласть поговорить. Главное, витая в облаках, не потерять почву под ногами.

Скорпион

В Скорпионе проснется финансист! Его мозг будет работать четко, жонглируя цифрами и фактами. Если Скорпион посвятит этот день мыслям о том, как улучшить материальное положение, он произведет на свет отличный план, который поможет ему неплохо заработать. Впрочем, не менее эффективными окажутся проекты того, как Скорпиону создать вокруг себя атмосферу комфорта. Планирование отпуска, ремонта, любых крупных покупок сегодня поможет Скорпиону не прогадать.

Стрелец

Стрелец во всех сферах жизни, в том числе и в общении, будет опираться на логику, а не на чувства. Вместо того, чтобы гадать, что творится в душах людей, он захочет узнать это точно с помощью разговоров или даже вопросов в лоб. Впрочем, и сам Стрелец не будет таить от окружающих свои мысли и намерения, подробно объясняя, чего он хочет. Сегодня такая практика окажется эффективной: Стрельцу будет сопутствовать успех.

Козерог

Козерог с удовольствием почувствует себя винтиком в чужом механизме - если только этот механизм хорошо отлажен и не скрипит. Он будет способен отлично работать в команде или под чьим-то началом, главное, чтобы Козерог четко знал, что он делает и для чего. Только поняв до конца логику процесса и свою в нем роль, Козерог будет готов осуществлять то, что задумано другими. Ну, а если окружающие не сочтут нужным посвящать Козерога во все детали, им же хуже - придется все делать самим.

Водолей

Звезды гороскопа советуют Водолею сосредоточиться на создании интеллектуальных связей с людьми. Вначале любое общение строится по принципу симпатии-антипатии, однако для более глубоких отношений одних лишь симпатий мало, необходимо найти общие темы и интересы. Именно к такому "продвинутому" общению в сфере логики, а не чувств, день и склоняет сегодня Водолея, призывая его вывести свои отношения с кем-то на качественно новый уровень.

Рыбы

Рыбы способны все в своей жизни аккуратно разложить по полочкам! Спонтанность хороша не всегда, чаще всего залог успешного дела - это план, учитывающий мельчайшие детали. Именно к построению таких планов звезды гороскопа склоняют Рыб, согласно поговорке "Семь раз отмерь". Не важно, о чем идет речь, - о крупном событии в их жизни, диете, отпуске или вечеринке. Спланировав сегодня любое действие заранее, Рыбы обрекут его на успех!

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