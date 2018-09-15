Врачи рассказали, как продлить жизнь

Главный гериатр Министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачёва в интервью RT рассказала о главных принципах долголетия. По её словам, правильное питание, физическая и социальная активность составляют основу долгой жизни человека. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Как отметила Ткачёва, чтобы избежать дряхлости мышц, необходимо постоянно соблюдать физическую активность. Нагрузки также помогут сохранить массу и мышечную силу.

Важно и правильное питание, в котором обязательно должно быть много овощей и фруктов. Кроме того, нужна социальная активность, ведь чем дольше человек востребован, тем дольше он живёт.

Однако на этом принципы не ограничиваются. Важно высыпаться, отказаться от вредных привычек, контролировать уровень артериального давления и холестерина, а также учиться.