Учёные смогли "убить" ночные кошмары

Теперь головной мозг живого существа гарантированно сможет отдыхать во время ночного сна. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Исследователи из Токийского университета смогли в буквальном смысле слова "отключить" два гена, ответственных за наступление фазы быстрого сна у мышей - теперь при наступлении усталости организм живого существа сможет "отключаться" и восстанавливаться во сне без физиологических отклонений, пишет Daily Mail. Это означает, что любой организм теперь может находиться в состоянии полного покоя без воспроизведения последовательных образов и ситуаций, включая кошмарные сновидения.

Удаление генов Chrm 1 и 3 из цепочки генов мышей позволило учёным на время отключать быструю фазу сна, которая (в теории) может отразиться на здоровье живого организма не самым лучшим образом. Удаление отдельных генов позволило предположить, что для более качественного восстановления головного мозга и организма в целом быстрая фаза сна не нужна вообще. Если догадки исследователей подтвердятся и мыши смогут спокойно жить без определённого генетического набора, могут быть изобретены новые методы лечения психических расстройств, главным действующим веществом в которых будут успокоительные вещества, способствующие переходу головного мозга и нервной системы в "спящий режим" практически сразу.